День на пляжі в Італії коштує до 1500 євро — Finance.ua

День на пляжі в Італії коштує до 1500 євро Сьогодні 19:43 — Світ

День на пляжі в Італії коштує до 1500 євро

Захисники прав споживачів в Італії забили на сполох. День пляжного відпочинку в деяких місцях коштує півтори тисячі євро.

Швейцарське видання Blick попереджає відпочивальників про новий стрибок цін на пляжний відпочинок і розповідає, де в Італії можна чудово відпочити при менших витратах.

Найдорожче — в Тоскані. Італійське товариство захисту прав споживачів Codacons попереджає: якщо ви хочете потрапити на комфортний пляж у Версилії або Форте-деі-Мармі, будьте готові викласти за день від 600 до 1500 євро.

Щоправда, у вартість входить не одне місце біля води, а одразу на сім’ю або компанію. Це від двох до чотирьох шезлонгів, рушники та сейф.

Загалом у країні ціни на пляжні послуги на узбережжі Італії порівняно з минулим роком зросли на 5%.

Деякі підприємці включили додаткові послуги — морозиво, безалкогольний напій чи прокат катамарана, що автоматично робить день на морі ще дорожчим.

Форте-деї-Мармі. Джерело: Blick

Завищені ціни зустрічаються не лише в Тоскані. На Сардинії пляжний лежак може коштувати до 550 євро на день.

На острові біля узбережжя Венеції вам доведеться заплатити до 515 євро за шезлонг у першому ряду. А на півдні Італії біля Лечче в Апулії шезлонги в «ексклюзивній зоні» пляжів Пісколузі можуть коштувати до 470 євро.

Не засмучуйтесь, такі ціни не скрізь. Можна цілком комфортно провести день на морі в Італії за 35 євро у будні та 50 євро у вихідні. Стільки заплатите за два шезлонги з однією парасолькою.

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Серед бюджетних варіантів найдорожчий регіон — Кампанія. Тут ціна близько 86 євро, за винятком Амальфітанського узбережжя, де 123 євро за місце біля води — не рідкість.

У Лігурії, Сардинії, Сицилії ціни варіюють у межах 40−45 євро.

Якщо шукаєте ще дешевше, Blick радить вирушити до Венеції, Абруццо або Лаціо, де день на морі проведете приблизно за 15 євро. Ціни в цих районах залишилися на рівні минулорічних.

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