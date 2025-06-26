День на пляжі в Італії коштує до 1500 євро — Finance.ua
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День на пляжі в Італії коштує до 1500 євро

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День на пляжі в Італії коштує до 1500 євро
День на пляжі в Італії коштує до 1500 євро
Захисники прав споживачів в Італії забили на сполох. День пляжного відпочинку в деяких місцях коштує півтори тисячі євро.
Швейцарське видання Blick попереджає відпочивальників про новий стрибок цін на пляжний відпочинок і розповідає, де в Італії можна чудово відпочити при менших витратах.
Найдорожче — в Тоскані. Італійське товариство захисту прав споживачів Codacons попереджає: якщо ви хочете потрапити на комфортний пляж у Версилії або Форте-деі-Мармі, будьте готові викласти за день від 600 до 1500 євро.
Щоправда, у вартість входить не одне місце біля води, а одразу на сім’ю або компанію. Це від двох до чотирьох шезлонгів, рушники та сейф.
Загалом у країні ціни на пляжні послуги на узбережжі Італії порівняно з минулим роком зросли на 5%.
Деякі підприємці включили додаткові послуги — морозиво, безалкогольний напій чи прокат катамарана, що автоматично робить день на морі ще дорожчим.
Форте-деї-Мармі. Джерело: Blick
Форте-деї-Мармі. Джерело: Blick
Завищені ціни зустрічаються не лише в Тоскані. На Сардинії пляжний лежак може коштувати до 550 євро на день.
На острові біля узбережжя Венеції вам доведеться заплатити до 515 євро за шезлонг у першому ряду. А на півдні Італії біля Лечче в Апулії шезлонги в «ексклюзивній зоні» пляжів Пісколузі можуть коштувати до 470 євро.
Не засмучуйтесь, такі ціни не скрізь. Можна цілком комфортно провести день на морі в Італії за 35 євро у будні та 50 євро у вихідні. Стільки заплатите за два шезлонги з однією парасолькою.
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Серед бюджетних варіантів найдорожчий регіон — Кампанія. Тут ціна близько 86 євро, за винятком Амальфітанського узбережжя, де 123 євро за місце біля води — не рідкість.
У Лігурії, Сардинії, Сицилії ціни варіюють у межах 40−45 євро.
Якщо шукаєте ще дешевше, Blick радить вирушити до Венеції, Абруццо або Лаціо, де день на морі проведете приблизно за 15 євро. Ціни в цих районах залишилися на рівні минулорічних.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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