День фінансів: зарплати чиновників, прогноз курсу від аналітиків, індекс iPhone — Finance.ua

День фінансів: зарплати чиновників, прогноз курсу від аналітиків, індекс iPhone Вчора 17:33

В п’ятницю 13-го ми дослідили у новій статті, як працює автоцивілка у країнах ЄС. Народилася ідея автоцивілки у США майже сто років тому — 1925 року. До Європи цей вид страхування прийшов після Другої світової війни, у п’ятдесятих роках минулого століття. Тобто Україна не винаходила велосипед і просто перенесла на свій ґрунт те, чим вже давно користується увесь цивілізований світ:

МВФ і Україна: 5-й перегляд програми фінансування. Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів. Прем’єр-міністр України заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.

У 2,5 раза вище, ніж офіційна середня зарплата. У липні 2024 року середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тисяч гривень, що у У липні 2024 року середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тисяч гривень, що у 2,5 раза вище , ніж офіційна середня зарплата в Україні. При цьому немає чіткої закономірності між зміною зарплат і заповненістю вакансій у відомствах.

Допомога на зиму в 21 тис. грн. В Україні термін В Україні термін приймання заяв на отримання грошової допомоги від Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на підготовку до зими продовжили. Йдеться про одноразову виплату у 21 тис. гривень.

Грошові виплати українських військових з жовтня. Військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують не Військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається.

Оновлення порядку здійснення безготівкових розрахунків. Національний банк України пропонує оновити Інструкцію про Національний банк України пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг.

Індекс iPhone. Аналітики зіставили ціни на iPhone 16 Pro (128 ГБ) із середніми Аналітики зіставили ціни на iPhone 16 Pro (128 ГБ) із середніми заробітними платами у різних країнах і розрахували індекс iPhone.

Як в Україні готуються до опалювального сезону. На фінішну пряму виходить підготовка до чергового опалювального сезону. До початку сезону необхідно завершити ремонтно-профілактичні роботи, відновити пошкоджені потужності та посилити захист енергетичних об’єктів. Про це На фінішну пряму виходить підготовка до чергового опалювального сезону. До початку сезону необхідно завершити ремонтно-профілактичні роботи, відновити пошкоджені потужності та посилити захист енергетичних об’єктів. Про це розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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