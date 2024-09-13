День фінансів: зарплати чиновників, прогноз курсу від аналітиків, індекс iPhone — Finance.ua
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День фінансів: зарплати чиновників, прогноз курсу від аналітиків, індекс iPhone

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В п’ятницю 13-го ми дослідили у новій статті, як працює автоцивілка у країнах ЄС. Народилася ідея автоцивілки у США майже сто років тому — 1925 року. До Європи цей вид страхування прийшов після Другої світової війни, у п’ятдесятих роках минулого століття. Тобто Україна не винаходила велосипед і просто перенесла на свій ґрунт те, чим вже давно користується увесь цивілізований світ:

Як працює автоцивілка в країнах Євросоюзу

МВФ і Україна: 5-й перегляд програми фінансування. Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів. Прем’єр-міністр України заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.
У 2,5 раза вище, ніж офіційна середня зарплата. У липні 2024 року середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тисяч гривень, що у 2,5 раза вище, ніж офіційна середня зарплата в Україні. При цьому немає чіткої закономірності між зміною зарплат і заповненістю вакансій у відомствах.
Допомога на зиму в 21 тис. грн. В Україні термін приймання заяв на отримання грошової допомоги від Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на підготовку до зими продовжили. Йдеться про одноразову виплату у 21 тис. гривень.
Грошові виплати українських військових з жовтня. Військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається.
Оновлення порядку здійснення безготівкових розрахунків. Національний банк України пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг.
Індекс iPhone. Аналітики зіставили ціни на iPhone 16 Pro (128 ГБ) із середніми заробітними платами у різних країнах і розрахували індекс iPhone.
Як в Україні готуються до опалювального сезону. На фінішну пряму виходить підготовка до чергового опалювального сезону. До початку сезону необхідно завершити ремонтно-профілактичні роботи, відновити пошкоджені потужності та посилити захист енергетичних об’єктів. Про це розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За матеріалами:
Finance.ua
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