Допомога на зиму в 21 тис. грн: до якого терміну подати заяву (інфографіка) — Finance.ua
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Допомога на зиму в 21 тис. грн: до якого терміну подати заяву (інфографіка)

Особисті фінанси
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Допомога на зиму в 21 тис. грн: до якого терміну подати заяву (інфографіка)
Допомога на зиму в 21 тис. грн: до якого терміну подати заяву (інфографіка)
В Україні термін приймання заяв на отримання грошової допомоги від Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на підготовку до зими продовжили. Йдеться про одноразову виплату у 21 тис. гривень.
Про такі зміни повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
До уваги мешканців прифронтових територій: заяви на отримання грошової допомоги для купівлі твердого палива прийматимуться до 25 вересня.
Допомога на зиму в 21 тис. грн: до якого терміну подати заяву (інфографіка)
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з Мінреінтеграції реалізують спільний проєкт із надання разової грошової допомоги на придбання твердого побутового палива для вразливих категорій населення на прифронтових територіях.
Йдеться про виплату у розмірі 21 тисячі гривень на одне домогосподарство на опалювальний сезон.
Першочергово відповідну допомогу отримують люди, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення.

Кого стосується

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Як отримати

Для отримання допомоги громадяни мали до 16 вересня подати відповідні заяви до місцевих органів влади. Проте з метою забезпечення належного охоплення населення допомогою заяви прийматимуться до 25 вересня 2024 року.
Допомога на зиму в 21 тис. грн: до якого терміну подати заяву (інфографіка)
З алгоритмом отримання фінансової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива можна ознайомитися за посиланням.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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