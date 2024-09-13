Індекс iPhone: скільки потрібно працювати у різних країнах, щоб заробити на iPhone 16 Pro — Finance.ua

Індекс iPhone: скільки потрібно працювати у різних країнах, щоб заробити на iPhone 16 Pro Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Індекс iPhone: скільки потрібно працювати у різних країнах, щоб заробити на iPhone 16 Pro

Аналітики зіставили ціни на iPhone 16 Pro (128 ГБ) із середніми заробітними платами у різних країнах і розрахували індекс iPhone.

Про це йдеться у дослідженні Picodi.

Індекс iPhone показує, скільки днів у країнах світу знадобиться середньостатистичному громадянину, щоб придбати iPhone 16 Pro у базовій комплектації.

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Лідером рейтингу є Швейцарія — середньому швейцарцю потрібно працювати лише 4 дні, щоб дозволити собі найновіший iPhone. Далі у рейтингу — США, Австралія та Сінгапур. Так, середньостатистичному американцю потрібно 5,1 дня, а австралійцю та сінгапурцю — 5,7 дня.

Серед країн, що увійшли до рейтингу, найгірший результат відзначена в Туреччині, де для новенького iPhone потрібно 72,9 дня роботи. Також найгірші місця у цьому рейтингу посідають Філіппіни і Бразилія — 68,8 і 68,6 днів відповідно.

Детально про дослідження. Індекс iPhone 2024 був розрахований на основі офіційних цін на iPhone 16 Pro (128 ГБ), представлених або місцевими філіями Apple, або авторизованими продавцями. Середня заробітна плата була взята з веб-сайтів офіційного статистичного управління та актуальна на момент випуску iPhone у кожній країні. Місячна заробітна плата ділиться на 21 — середню кількість робочих днів у місяці.

А що в Україні?

Дослідження Picodi не надало даних про Україну, тому Finance.ua сам розрахував , скільки середньостатистичному українцю треба працювати, щоб придбати новенький iPhone.

Нагадаємо, що середня зарплата в Україні станом на 2024 рік за даними Держстату становить 21 тис. грн.

Для розрахунку ми вирішили взяти, що людина з таким фінансовим достатком відкладатиме на купівлю останнього «айфону» близько 20% (4 200 грн). Таким чином, назбирати на iPhone 16 базової версії можна за вісім місяців.

Для того, аби стати власником iPhone 16 Pro або iPhone 16 Pro Max, доведеться відкладати 10 та 11,5 місяців відповідно.

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