День фінансів: ліміти купівлі валюти для депозитів, заборона P2P переказів на закордонні картки — Finance.ua
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День фінансів: ліміти купівлі валюти для депозитів, заборона P2P переказів на закордонні картки

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П’ятниця, 30 вересня. НБУ ухвалив важливі рішення:
P2P перекази з гривневих на закордонні картки. Національний банк України з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків.
Ліміт купівлі валюти для депозитів. З 1 жовтня 2022 року Національний банк збільшує щомісячний ліміт в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити до 100 тис. грн.
  • Також в НБУ повідомили, чи є підстави для здійснення нової курсової корекції.
  • Україна готується до вступу в Банк розвитку Ради Європи.
До речі, ми вивчили питання, як купувати долари під час війни. Читайте в новій статті, за яким курсом можна купити валюту та які банки пропонують таку послугу 👇

Валюта на депозит: банки, комісії, умови

День фінансів: ліміти купівлі валюти для депозитів, заборона P2P переказів на закордонні картки
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у відеозверненні: «Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії».
  • Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців.
У столиці стартувала житлова програма. Влітку депутати Київради затвердили Міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022-2024 роки. Програма передбачає фінансування будівництва 1628 квартир за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також — залучених коштів.
Штрафи у у «Дії». У додатку державних послуг «Дія» повернули функцію перегляду та сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Також у Дії можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступною.
  • При цьому сьогодні набув чинності Закон про повернення акцизів на пальне.
За матеріалами:
Finance.ua
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