День фінансів: ліміти купівлі валюти для депозитів, заборона P2P переказів на закордонні картки — Finance.ua

День фінансів: ліміти купівлі валюти для депозитів, заборона P2P переказів на закордонні картки Вчора 17:55

П’ятниця, 30 вересня. НБУ ухвалив важливі рішення:

P2P перекази з гривневих на закордонні картки. Національний банк України з 5 жовтня Національний банк України з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків.

Ліміт купівлі валюти для депозитів. З 1 жовтня 2022 року Національний банк З 1 жовтня 2022 року Національний банк збільшує щомісячний ліміт в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити до 100 тис. грн.

Також в НБУ повідомили, чи є підстави для здійснення нової курсової корекції.

Україна готується до вступу в Банк розвитку Ради Європи.



До речі, ми вивчили питання, як купувати долари під час війни. Читайте в новій статті, за яким курсом можна купити валюту та які банки пропонують таку послугу 👇

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При цьому сьогодні набув чинності Закон про повернення акцизів на пальне.

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