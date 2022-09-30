Україна готується до вступу в Банк розвитку Ради Європи — Finance.ua

Україна готується до вступу в Банк розвитку Ради Європи Вчора 10:01 — Казна та Політика

Україна готується до вступу в Банк розвитку Ради Європи

Україна готується до набуття членства у Банку розвитку Ради Європи.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова та директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Катерина Елішиєва обговорили це питання з представниками Офісу Ради Європи в Україні.

Згідно з виконанням Цілей сталого розвитку та Резолюції ПАРЄ 2198 (2018) «Гуманітарні наслідки війни в Україні», було створено Міжвідомчу групу з питань членства України в БРРЄ.

Для чого це необхідно

Забезпечити житлом громадян України, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та сприяти проведенню державної житлової політики.

Співпраця також включає в себе розробку нових фінансово-кредитних програм, реалізацію міжнародних інвестиційних проектів, в тому числі для подальшого кредитування внутрішньо переміщених осіб.

Ми високо цінуємо можливість використовувати значний досвід Банку розвитку Ради Європи щодо імплементації важливих соціальних проектів у цей складний для України час. Міністерство фінансів вже проводить роботу з профільними Міністерствами щодо потенційних спільних проектів з Банком. Співпраця з БРРЄ, окрім застосування успішного досвіду у ході модернізації житлових програм та механізмів фінансування в Україні, може мати фінансове наповнення реалізації проектів з будівництва житла для соціально незахищених верств населення, в тому числі надання кредитів для подолання наслідків повномасштабної збройної агресії рф проти України. — заступниця міністра фінансів Ольга Зикова

Довідка Finance.ua:

Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. БРРЄ був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів;

членство у Банку відкрите для всіх країн-членів Ради Європи та європейських країн. Станом на сьогодні членами Банку є 40 держав-членів РЄ, Святий Престол та Косово;

поточна діяльність БРРЄ розподілена за секторами: біженці та мігранти, будівництво соціального житла, покращення умов життя, захист навколишнього середовища, подолання наслідків та запобігання природним катастрофам, освіта, охорона здоров’я, збереження культурної спадщини, державне управління, підтримка малого та середнього бізнесу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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