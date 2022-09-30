У столиці стартувала житлова програма: хто може отримати житло — Finance.ua

У столиці стартувала житлова програма: хто може отримати житло Вчора 14:04 — Нерухомість

Влітку депутати Київради затвердили Міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022-2024 роки.

Програма передбачає фінансування будівництва 1628 квартир за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також — залучених коштів.

Головна мета, з якою ухвалили цей документ, — забезпечити киян гідними житловими умовами та зменшити квартирну чергу у столиці.

Хто може отримати житло

Насамперед це кияни пільгових категорій, які потребують квадратних метрів.

Сюди відносяться: діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування; кияни, чиє житло є зруйнованим або пошкодженим; сім’ї учасників бойових дій в Україні. А також — мешканці столиці, які перебувають на квартирному обліку, молодь, люди, які вимушено переїхали з інших регіонів України.

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Як реалізуватимуть програму

Міська цільова програма включає проведення шести заходів, які охоплюють різні категорії громадян та мають свої механізми фінансування.

Забезпечення соціальним житлом. Людям, які потребують соціального захисту, безоплатно надається житло у користування, доки їхній матеріальний стан не дозволяє їм самостійно орендувати житло на ринку або забезпечити себе житлом в інший спосіб.

У рамках програми планують будівництво або придбання 156 квартир. На це передбачено 290 млн грн.

Забезпечення доступним житлом. Йдеться про програми, коли людина купує житло у свою приватну власність, але частина його вартості оплачується з бюджету:

30% вартості — для людей з загальної квартирної черги. За такою схемою планують придбати або збудувати 80 квартир, передбачено 44 млн грн;

50% вартості — для учасників АТО/ООС або їхніх сімей, що перебувають у квартирній черзі. За такою схемою планують придбати або збудувати 73 квартири, передбачено 68 млн грн.

Забезпечення тимчасовим житлом.Тимчасовим житлом забезпечують передусім внутрішньо переміщених осіб. У рамках програми планують будівництво або придбання 87 квартир.

На це передбачено 48 млн грн (ще 113 млн грн планують залучити з державного бюджету).

Забезпечення житлом через іпотеку. Цей крок передбачає сплату з бюджету 30% або 50% вартості житла, яке переходить у приватну власність людини.

У цьому випадку людина сплачує перший платіж у розмірі 1% вартості, а інші 69% або 49% — за кошти іпотеки. У рамках програми планують:

для людей з загальної квартирної черги за програмою 30/70 придбати або збудувати 60 квартир. Передбачено 33 млн грн;

для учасників АТО/ООС або їхніх сімей, що перебувають у квартирній черзі за програмою 50/50, — придбати або збудувати 60 квартир. Передбачено 56 млн грн.

Забезпечення житлом молоді через фінансово-кредитну підтримку. Йдеться про фінансування з бюджету вартості користування іпотечними кредитами (до 20 років) у розмірі облікової ставки Нацбанку для молодих людей, які перебувають у квартирній черзі. Планують допомогти придбати або збудувати 900 квартир. На це передбачено 297 млн грн.

Надання житла в оренду з викупом. Мова йде про надання житла людям, які перебувають у квартирній черзі, у довгострокову оренду (до 30 років) із викупом. Планують придбати або збудувати для подальшої оренди й продажу 212 квартир, на це передбачено 397 млн грн.

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