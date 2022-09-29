У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні "квадрати" та хто їх купує — Finance.ua

У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні "квадрати" та хто їх купує Вчора 14:04 — Особисті фінанси

У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні "квадрати" та хто їх купує

Вторгнення росії паралізувало київський ринок первинної нерухомості. Продажі впали на 90% у порівнянні з довоєнним періодом. Натомість ціни продовжують зростати.

Охочих купити квартиру у київських новобудовах практично немає. А девелопери відновлюють роботи виключно на об’єктах із високим рівнем готовності. Що відбувається на первинному ринку житла — далі.

Роботи відновлюються, а ціни на матеріали ростуть

У Києві будівельні роботи відновили на 80% об’єктів. Проте важливими залишаються й обсяги. Як зазначають девелопери, зараз вони вкрай низькі та становлять 20% довоєнного рівня.

Наразі девелоперські компанії зосередилися на реалізації житлових комплексів на завершальних стадіях будівництвах. Йдеться насамперед про будинки у яких продано понад 60 — 70% квартир. Такі об’єкти можна добудувати користуючись з запасів будматеріалів, сформованих іще до початку війни. Нові ж партії коштуватимуть дорожче на 20 — 25%.

Яким житлом цікавляться українці

Якщо навесні девелопери казали, що не продали жодної квартири, то зараз угоди є. Поодинокі продажі були зафіксовані вже на початку травня.

Більшість потенційних покупців цікавляться житлом в об’єктах із готовністю 80% і вище, тобто на етапі, коли в будинках іде процес внутрішнього оздоблення, приєднання до інженерних мереж, облаштування прибудинкової території тощо. Серед покупців як і ті, хто купує житло для себе, так і інвестори. Проте останніх наразі на ринку не так багато, як до повномасштабного вторгнення.

Тих, хто приглядається до житла у новобудовах цікавлять 1- та 2-кімнатні квартири площею 40 — 60 квадратних метрів.

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Осінь не допомогла оживити ринок

Загалом з лютого продажі знизилися в середньому на 90%. І восени жодного пожвавлення, як це відбувалося у попередні роки, не спостерігається. Українці не готові витрачати останні заощадження на покупку квартири.

За даними ЛУН, у лютому середня вартість житла в Києві становила 35,7 тисячі гривень, зараз — 48,8 тисячі гривень за квадратний метр. Це пов’язано із тим, що девелопери перерахували вартість житла за поточним курсом.

Опитані забудовники розповідають, що за повної оплати вартості готові дати дисконт в 5%. В індивідуальних випадках розмір знижки може сягати 15 — 20%.

Девелопери вважають, що до завершення воєнних дій очікувати зростання попиту з боку покупців не варто. Проте, на їхню думку, пожвавити ринок може нова державна іпотечна програма під 3%, яка почне діяти з 1 жовтня.

Телеканал 24 За матеріалами:

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