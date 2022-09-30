У «Дії» знову можна сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху — Finance.ua
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У «Дії» знову можна сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху

Технології&Авто
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У додатку державних послуг «Дія» повернули функцію перегляду та сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомляє Telegram Мінцифри.
«З 24 лютого послуга була недоступна і тепер знову в Дії. Ви отримаєте push-повідомлення у додатку, щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі, і зможете сплатити штраф у кілька кліків», — йдеться у повідомленні.
Також у Дії можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступною.

Дія — один з найбезпечніших додатків у світі

Якщо порушення правил дорожнього руху було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки або не випустити за кордон.
Завдяки оперативним повідомленням у додатку можна вчасно сплатити штраф та уникнути адміністративних покарань.
Нагадаємо, команда Мінцифрі нещодавно презентувала нові цифрові послуги у додатку та на порталі «Дія». Серед них можливість передати право на керування вашою машиною іншому водієві, тобто пошерити ваш техпаспорт.

Довідка Finance.ua:

  • місце реєстрації в Україні можна змінити за кілька хвилин онлайн в додатку «Дія». Більше не потрібно відвідувати різні інстанції та стояти у чергах. За посиланням інструкція, як це зробити;
  • крім того, у додатку з’явилася можливість генерувати довідку про несудимість;
  • закордонний паспорт, права та техпаспорт на авто в Дії стали доступними англійською для використання в інших країнах.

Що таке додаток «Дія», та як ним користуватися

За матеріалами:
Finance.ua
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