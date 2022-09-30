Набув чинності Закон про повернення акцизів на пальне — Finance.ua
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Набув чинності Закон про повернення акцизів на пальне

Казна та Політика
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30 вересня набув чинності Закон щодо повернення акцизів на паливо. Документ набув чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Зазначимо, що у Міністерстві економіки стверджують, що найближчим часом ціни на пальне не виростуть, незважаючи на повернення акцизів.
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Експерти та учасники ринку частково погоджуються з думкою Мінекономіки, зазначаючи, що ціна на пальне в гурті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.
Повертаються акцизи у розмірі:
  • бензин 100€/ 1000 літрів;
  • дизель 100€/ 1000 літрів;
  • біопаливо 100€/ 1000 літрів;
  • газ 52 €/ 1000 літрів.
Нульова ставка акцизу зберігається для закупівлі палива для потреб Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне.
  • Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підписав Закон України № 7668-д «Про внесення змін до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану».
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За матеріалами:
Finance.ua
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