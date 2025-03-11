Декларування доходів військових у 2025 році: хто зобов’язаний звітувати і коли — Finance.ua
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Декларування доходів військових у 2025 році: хто зобов’язаний звітувати і коли

Казна та Політика
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Декларування доходів військових у 2025 році: хто зобов’язаний звітувати і коли
Декларування доходів військових у 2025 році: хто зобов’язаний звітувати і коли
З 1 січня 2025 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2024 рік. В умовах дії воєнного стану військові та держслужбовці, що працюють у Міністерстві оборони зобов’язані подавати декларації.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
«Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2025 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)», — сказано в повідомленні.
Згідно з законом, на період дії воєнного стану деякі категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій. Зокрема:
  • військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);
  • мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
  • працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).
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Суб’єкти декларування з-поміж військовослужбовців ЗСУ старшого і вищого офіцерського складу зобов’язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби.
Втім, окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.
Які категорії військовослужбовців обов’язково мають щорічно подавати декларації:
  • міністри та їх заступники;
  • військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);
  • члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
  • військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
  • особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.
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Як підкреслив тимчасово виконуючий обов’язки керівника департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони полковник юстиції Сергій Степанян, наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Разом з тим, закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.
«Декларування доходів — це не лише вимога законодавства, а й важливий елемент прозорості та суспільної довіри. В умовах воєнного стану обов’язок подання декларацій зберігається лише для окремих категорій військовослужбовців, перелік яких чітко визначений законом. Дотримання цих вимог військовослужбовцями є частиною нашої спільної відповідальності перед державою та громадянами», — підкреслив Степанян.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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