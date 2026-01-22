0 800 307 555
Дефіцит персоналу в банківському секторі підвищує зарплати

Особисті фінанси
320
Дефіцит кадрів у банках впливає на обслуговування клієнтів.
Українські банки стикаються з нестачею кваліфікованих працівників.
Про це заявили представники банків під час круглого столу «Банківський сектор України: здобутки 2025 року та очікування від 2026-го», передає Фінансовий клуб.
За словами начальника управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місака Арзуманяна, дефіцит кадрів впливає на обслуговування клієнтів. «У кожного другого клієнта є проблеми з кваліфікованими працівниками або бронюванням персоналу. Банки ця проблема також частково зачепила», — зазначив він.

Вплив проблеми на зарплати в банківському секторі

Вчасне вирішення проблеми дефіциту кадрів дозволяє зменшити операційні ризики. «Підвищення рівня заробітних плат на банківському ринку буде, адже конкуренція не стоїть на місці», — додав Арзуманян.
Перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва повідомила, що в її банку підвищення зарплат відбувається щороку. «У нашому банку ми щорічно переглядаємо рівень оплати праці», — наголосила вона.
Водночас існує проблема з кадрами в нових напрямах. «Знайти спеціаліста зі штучного інтелекту дуже складно. Так само важко знайти фахівця з інклюзії. Це спеціалісти з новими компетенціями, і таких людей на ринку вкрай мало. Причина не в низьких зарплатах у банках, а в тому, що сам ринок таких фахівців дуже обмежений», — пояснила Олена Дмітрієва.
Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай зазначила, що Фонд орієнтується на звіти компаній, які професійно досліджують ринок.
«Ми отримали звіт Ernst & Young, який щороку готується, зокрема, для банків. У ньому зафіксовано зростання заробітних плат по ринку в усіх категоріях працівників та очікування подальшого приросту наступного року. Торік це було, ймовірно, найбільше історичне зростання — 23% за період із липня до липня», — підкреслила Ольга Білай.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
