Дефіцит держбюджету скоротився до 33 млрд грн — Finance.ua

Дефіцит держбюджету скоротився до 33 млрд грн Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Дефіцит держбюджету скоротився до 33 млрд грн

Касові видатки держбюджету у квітні зменшилися до 295,8 млрд грн, порівняно із 300,8 млрд грн у березні.

Дефіцит державного бюджету у квітні 2023 року зменшився до 32,6 млрд грн з 59,2 млрд грн у березні, у тому числі за загальним фондом — до 65,6 млрд грн з 72,6 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Водночас надходження до загального фонду держбюджету у квітні зросли до 162,8 млрд грн зі 152,2 млрд грн у березні та 132,2 млрд грн у лютому.

При цьому грантова міжнародна допомога становила 45,7 млрд грн порівняно із 45,8 млрд грн у березні та 51,4 млрд грн у лютому.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету у березні збільшилися до 117,1 млрд грн зі 106,4 млрд грн у березні та 80,8 млрд грн у лютому.

Загалом за чотири місяці цього року касові видатки держбюджету становили 1043,2 млрд грн, у тому числі загального фонду — 865,2 млрд грн, або 93,8% розпису, тоді як доходи держбюджету дорівнювали 787,6 млрд грн, з яких 179,5 млрд грн становила грантова міжнародна допомога.

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За ці чотири місяці держбюджет було виконано з дефіцитом 252,9 млрд грн, зокрема загальний фонд — 310,3 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 560,1 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2023 року становили 596,9 млрд грн, або 83,4% від запланованих на цей період.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 171,7 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 41 млрд грн ($1,03 млрд та 86,9 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 61,3 млрд грн.

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