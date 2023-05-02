З початку року до зведеного бюджету надійшло понад ₴337 мільярдів — Finance.ua

З початку року до зведеного бюджету надійшло понад ₴337 мільярдів Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

З початку року до зведеного бюджету надійшло понад ₴337 мільярдів

У січні — квітні 2023 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 337,9 млрд грн. До державного бюджету надійшло 200,6 млрд грн, до місцевих бюджетів — 137,3 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Надходження до загального фонду державного бюджету у січні —квітні 2023 року становили 198 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,6%, додатково до бюджету надійшло 1,3 млрд грн. При цьому на рахунки платників відшкодовано 51,8 млрд грн ПДВ.

У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з податку на прибуток підприємств на 27,5% (+8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) на 26,5% (+6,6 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб на 11,3% (+5,2 млрд грн).

У розрізі основних платежів у січні — квітні 2023 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — у 2 рази (+15,9 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — 23% (+9,5 млрд грн).

Місцеві бюджети у січні — квітні 2023 року отримали 137,3 млрд грн, що на 27 млрд грн, або на 24,5% більше ніж у січні — квітні 2022 року.

У квітні 2023 року надходження до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 84,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн, до місцевих бюджетів — 36,3 млрд гривень.

Надходження до загального фонду державного бюджету у квітні 2023 року становили 47,6 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 106,9%, додатково до бюджету надійшло 3,1 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 11,4 млрд грн ПДВ.

У повному обсязі виконано показники розпису Міністерства фінансів України з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — 132,7% (+2,4 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — 114% (+1,6 млрд грн), з податку на прибуток підприємства — 155,9% (+0,8 млрд грн), з податку на додану вартість з урахуванням бюджетного відшкодування — 102% (+0,3 млрд грн).

У розрізі основних платежів у квітні 2023 року приріст порівняно з квітнем 2022 року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — 3,7 млрд грн (+61%), з податку та збору на доходи фізичних осіб — 3,7 млрд грн (+38,1%).

Місцеві бюджети у квітні 2023 року отримали 36,3 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 45% більше ніж у квітні 2022 року.

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