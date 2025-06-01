DeepSeek випустила оновлену ШІ-модель R1 — Finance.ua
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DeepSeek випустила оновлену ШІ-модель R1

Технології&Авто
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DeepSeek випустила оновлену ШІ-модель R1
DeepSeek випустила оновлену ШІ-модель R1
Китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek випустив оновлення своєї моделі міркувань R1, посиливши конкуренцію з американськими конкурентами, такими як OpenAI.
Про це повідомляє Reuters.
Оновлення, розміщене на платформі Hugging Face, підтверджує здатність Китаю розвивати технології штучного інтелекту попри американські обмеження на експорт чипів.
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Втім платформа для порівняння LiveCodeBench, розроблена дослідниками з Каліфорнійського університету в Берклі, Массачусетського технологічного інституту та Корнелла, поставила оновлену модель міркування R1 від DeepSeek на нижчій позиції після моделей o4 mini та o3 від OpenAI за рівнем генерації коду.
У той же час, вона випередила Grok 3 mini від xAI та Qwen 3 від Alibaba.
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За матеріалами:
УНН
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