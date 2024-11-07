Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото) — Finance.ua
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Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)

Технології&Авто
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Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)
Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)
У Індії презентували новий Skoda Kylaq. Компактний кросовер надійде в продаж із грудня за ціною від 789 000 рупій ($9350), а пізніше з’явиться і в інших країнах.
Про авто розповіли на офіційному сайті чеського автовиробника.
Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)
Kylaq — не лише найдешевший кросовер Skoda, але й найменший. У його основі лежить платформа MQB-A0 IN.

Розміри Skoda Kylaq 2025:

  • довжина — 3995 мм;
  • ширина — 1783 мм;
  • висота — 1619 мм;
  • колісна база — 2566 мм;
  • кліренс — 189 мм.
Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)
Дизайн Skoda Kylaq витриманий у новому фірмовому стилі Modern Solid. У нього високий капот та короткі звиси кузова. Широка решітка радіатора поєднується із «двоповерховими» діодними фарами, а ліхтарі розташовані з країв кузова.
Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)
У салоні бюджетної моделі встановлено цифрову панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Компактне авто має чималий багажник об’ємом 446−1265 л. Крім того, передбачені численні відсіки для дрібних речей, гачки, тримачі для телефона чи пляшки.
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Базова комплектація Skoda Kylaq включає ESP і 6 подушок безпеки, а топова версія отримала камеру, клімат-контроль, круїз-контроль та навіть електропривід і вентиляцію сидінь.
Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)
Новий Skoda Kylaq оснащений 1,0-літровим турбомотором на 115 к. с. і 178 Н∙м. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 10,5 с і розвинути 188 км/год. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, а от привід — лише передній.
За матеріалами:
Фокус
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