Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото) — Finance.ua

Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото) Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Дебютував найдешевший кросовер Skoda (фото)

У Індії презентували новий Skoda Kylaq. Компактний кросовер надійде в продаж із грудня за ціною від 789 000 рупій ($9350), а пізніше з’явиться і в інших країнах.

Про авто розповіли на офіційному сайті чеського автовиробника.

Kylaq — не лише найдешевший кросовер Skoda, але й найменший. У його основі лежить платформа MQB-A0 IN.

Розміри Skoda Kylaq 2025:

довжина — 3995 мм;

ширина — 1783 мм;

висота — 1619 мм;

колісна база — 2566 мм;

кліренс — 189 мм.

Дизайн Skoda Kylaq витриманий у новому фірмовому стилі Modern Solid. У нього високий капот та короткі звиси кузова. Широка решітка радіатора поєднується із «двоповерховими» діодними фарами, а ліхтарі розташовані з країв кузова.

У салоні бюджетної моделі встановлено цифрову панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Компактне авто має чималий багажник об’ємом 446−1265 л. Крім того, передбачені численні відсіки для дрібних речей, гачки, тримачі для телефона чи пляшки.

Базова комплектація Skoda Kylaq включає ESP і 6 подушок безпеки, а топова версія отримала камеру, клімат-контроль, круїз-контроль та навіть електропривід і вентиляцію сидінь.

Новий Skoda Kylaq оснащений 1,0-літровим турбомотором на 115 к. с. і 178 Н∙м. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 10,5 с і розвинути 188 км/год. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, а от привід — лише передній.

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