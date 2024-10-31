Skoda представила «заряджений» Kodiaq RS (фото) — Finance.ua
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Skoda представила «заряджений» Kodiaq RS (фото)

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Skoda представила «заряджений» Kodiaq RS (фото)
Skoda представила «заряджений» Kodiaq RS (фото)
Нове покоління кросовера Skoda Kodiaq дебютувало рік тому, а тепер у гамі моделі з’явилася й «заряджена» версія RS.
Новий Kodiaq RS буде доступний виключно з бензиновим турбодвигуном: 2.0 TSI Evo видає 265 к.с. та 400 Нм проти 245 к.с. та 370 Нм у попередника. Як і раніше, Skoda Kodiaq RS укомплектований 7-ступеневим «роботом» DSG та повним приводом. Крім того, переналаштовано підсилювач керма, є в автомобіля й адаптивна підвіска DCC+. Для моделі передбачено сім їздових режимів: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow та Off-Road.
Оголошено, що першу «сотню» новий Skoda Kodiaq RS набере за 6,3 секунди, а трирядна версія цю вправу виконає за 6,4 секунди. Показники «гарячої» моделі попереднього покоління — 6,5 та 6,6 секунди відповідно. А ось максимальна швидкість урізана — 231 замість 234 км/год.
Особливості дизайну екстер’єру — агресивніші бампери, виставлені напоказ патрубки випускної системи, чорна решітка з підсвічуванням, чорні корпуси зовнішніх дзеркал, рейлінги та окантовка скла. Kodiaq RS також отримав 20-дюймові колеса, червоні гальмівні супорти та матричні фари.
У салоні — триспицеве кермо (у звичайного Kodiaq двоспицеве) і спортивні крісла з вентиляцією, підігрівом та пам’яттю налаштувань. На педалях є металеві накладки. Базовий кросовер має оздоблення RS Lounge — це замша та штучна шкіра. За доплату можна вибрати оздоблення RS Suit — перфорована шкіра та шкірозамінник. У списку обладнання ще значаться віртуальна панель приладів (10 дюймів) та мультимедійна система з планшетом діагоналлю 10 або 13 дюймів, а також безліч асистентів водія.
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За матеріалами:
avtomir
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