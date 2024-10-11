Дебютували найдешевші електрокари Renault (відео) — Finance.ua
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Дебютували найдешевші електрокари Renault (відео)

Технології&Авто
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Дебютували найдешевші електрокари Renault (відео)
Дебютували найдешевші електрокари Renault (відео)
Презентовано серійні версії Renault Mobilize Duo та його вантажного варіанта Bento. Компактні міські електромобілі покажуть публіці на автошоу в Парижі, а після цього вони надійдуть у продає за ціною від 9090 до 11 600 євро. Про них розповіли на офіційному сайті Renaut Group.
Електромобілі Renault Mobilize Duo і Bento — наступники моделі Twizzy. Вони кинуть виклик мініатюрним Citroen Ami та FIAT Topolino.
Як і Renault Twizzy, мініатюрні Mobilize Duo і Bento — капсули на колесах довжиною всього 2,4−2,5 м та шириною 1,3 м. У них велика площа скління, а колеса рознесені по кутах кузова. «Гільотинні» двері піднімаються догори, як у Lamborghini.
Дебютували найдешевші електрокари Renault (відео)
Авто можна персоналізувати за рахунок яскравого забарвлення. Примітно, що електрокар Renault на 95% виготовлений із матеріалів, які піддаються вторинній переробці.
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У салоні Renault Mobilize Duo пасажир сидить за водієм, а от у Bento на місці заднього крісла встановлено 649-літровий вантажний відсік. Покази приладів виведені на невеликий монохромний дисплей, а замість екрану мультимедійної системи підключається смартфон, на який встановлюється спеціальний застосунок.
Базова комплектація Renault Mobilize Bento і Duo включає безключовий доступ і подушку безпеки водія. У дорожчих версіях є Bluetooth та підігрів водійського сидіння, а за доплату доступні кондиціонер і парктронік.
Дебютували найдешевші електрокари Renault (відео)
Електромобілі Renault Mobilize доступні в двох версіях. Їх потужність поки не розкривають, але відомо, що максимальна швидкість становить 45 і 80 км/год. Авто дуже маневрені — їх діаметр розвороту складає всього 6,8 м.
Дебютували найдешевші електрокари Renault (відео)
Електрокари отримали акумуляторну батарею на 10,3 кВт∙год. Запас ходу становить 161 км у Renault Mobilize Duo і 149 км — Bento. Зарядка на 80% у домашніх умовах займає 3 години 50 хвилин.
За матеріалами:
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