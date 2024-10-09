Renault показав концепт «водневого» універсала з акумуляторною батареєю (фото) — Finance.ua
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Renault показав концепт «водневого» універсала з акумуляторною батареєю (фото)

Технології&Авто
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Renault показав концепт «водневого» універсала з акумуляторною батареєю (фото)
Renault показав концепт «водневого» універсала з акумуляторною батареєю (фото)
Концерн Renault вперше показав громадськості своє нове творіння — концепт «водневого» універсала Emblème завдовжки 4,8 метра із запасом ходу до 1 000 км.
Новинка є частиною корпоративної стратегії французького автогіганта, що передбачає досягнення вуглецевої нейтральності в Європі до 2040 року. Emblème поєднує інноваційні рішення з екологічними перевагами водневого та електричного транспорту.
Renault показав концепт «водневого» універсала з акумуляторною батареєю (фото)
Концепт вирізняється аеродинамічним дизайном із коефіцієнтом лобового опору 0,25.
Авто висотою 1 м 52 см має дещо незвичний вигляд для свого сегмента. За запевненнями розробників, новинка без проблем подолає 1000 км з двома короткостроковими зупинками по 5 хвилин для наповнення воднем 2,8-кілограмового бака. Заявлений запас ходу від батареї 40 кВт/год у міських умовах — 300 км. З повним баком авто проїде без зупинок близько 350 км.
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Маса Emblème — 1,75 т. Авто оснащене заднім приводом і 215-сильним електродвижком. Новинка виробляє на 90% менше викидів порівняно з серійними аналогами аналогічних розмірів.
Орієнтовна дата офіційної презентації концепту — 14−20 жовтня. Місце проведення заходу — Паризький автосалон. Інформацію про інтер’єр, тираж, терміни початку виробництва і ціну буде озвучено під час церемонії представлення автомобіля широкому загалу.
За матеріалами:
wheel-news.com
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