Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка) — Finance.ua

Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка)

Жителі ЄС оцінили своє фінансове становище на 6,6 за шкалою від 0 до 10. Це значення дещо нижче порівняно із загальним рейтингом задоволеності життям 7,1 за 2022 рік, пише Євростат.

Де найвищий рівень

Найвищий рівень фінансової задоволеності був виявлений у Нідерландах та Фінляндії, в обох випадках — 7,6.

Далі йдуть Швеція — 7,4 та Австрія — 7,3.

Де найнижчий рівень

На іншому кінці шкали було 6 країн ЄС, де рівень задоволеності був нижчим за 6, що означає, що люди були радше незадоволені, ніж задоволені своїм фінансовим становищем.

Найнижчий рейтинг було зафіксовано:

Болгарія — 4,6,

Греція (5,3),

Хорватія (5,7),

Словаччина (5,8),

Угорщина та Латвія (обидві по 5,9).

нижче 1000 євро на місяць: Нагадаємо, у січні 2025 року 10 країн ЄС мали мінімальну зарплатуна місяць:

Болгарія (551 євро),

Угорщина (707 євро),

Латвія (740 євро),

Румунія (814 євро),

Словаччина (816 євро),

Чехія (826 євро),

Естонія (886 євро),

Мальта (961 євро),

Греція (968 євро)

Хорватія (970 євро).

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали про найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:

Швейцарія — 8 148 євро; Норвегія — 7 094 євро; Данія — 6 068 євро; Люксембург — 5 462 євро; Бельгія — 4 511 євро; Швеція — 4 338 євро; Фінляндія — 4 031 євро; Нідерланди — 3 975 євро; Франція — 3 929 євро; Німеччина — 3 812 євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.