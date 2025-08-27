Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка)

Особисті фінанси
146
Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка)
Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка)
Жителі ЄС оцінили своє фінансове становище на 6,6 за шкалою від 0 до 10. Це значення дещо нижче порівняно із загальним рейтингом задоволеності життям 7,1 за 2022 рік, пише Євростат.
Де найвищий рівень
Найвищий рівень фінансової задоволеності був виявлений у Нідерландах та Фінляндії, в обох випадках — 7,6.
Далі йдуть Швеція — 7,4 та Австрія — 7,3.
Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка)
Де найнижчий рівень
На іншому кінці шкали було 6 країн ЄС, де рівень задоволеності був нижчим за 6, що означає, що люди були радше незадоволені, ніж задоволені своїм фінансовим становищем.
Найнижчий рейтинг було зафіксовано:
  • Болгарія — 4,6,
  • Греція (5,3),
  • Хорватія (5,7),
  • Словаччина (5,8),
  • Угорщина та Латвія (обидві по 5,9).
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, у січні 2025 року 10 країн ЄС мали мінімальну зарплату нижче 1000 євро на місяць:
  • Болгарія (551 євро),
  • Угорщина (707 євро),
  • Латвія (740 євро),
  • Румунія (814 євро),
  • Словаччина (816 євро),
  • Чехія (826 євро),
  • Естонія (886 євро),
  • Мальта (961 євро),
  • Греція (968 євро)
  • Хорватія (970 євро).

Робота в Європі: які зарплати пропонують в різних країнах за годину праці

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали про найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:
  1. Швейцарія — 8 148 євро;
  2. Норвегія — 7 094 євро;
  3. Данія — 6 068 євро;
  4. Люксембург — 5 462 євро;
  5. Бельгія — 4 511 євро;
  6. Швеція — 4 338 євро;
  7. Фінляндія — 4 031 євро;
  8. Нідерланди — 3 975 євро;
  9. Франція — 3 929 євро;
  10. Німеччина — 3 812 євро.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems