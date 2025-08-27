Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка) — Finance.ua

Де в Європі найбільше задоволені своїм фінансовим становищем (інфографіка)
Жителі ЄС оцінили своє фінансове становище на 6,6 за шкалою від 0 до 10. Це значення дещо нижче порівняно із загальним рейтингом задоволеності життям 7,1 за 2022 рік, пише Євростат.
Де найвищий рівень
Найвищий рівень фінансової задоволеності був виявлений у Нідерландах та Фінляндії, в обох випадках — 7,6.
Далі йдуть Швеція — 7,4 та Австрія — 7,3.
Де найнижчий рівень
На іншому кінці шкали було 6 країн ЄС, де рівень задоволеності був нижчим за 6, що означає, що люди були радше незадоволені, ніж задоволені своїм фінансовим становищем.
Найнижчий рейтинг було зафіксовано:
- Болгарія — 4,6,
- Греція (5,3),
- Хорватія (5,7),
- Словаччина (5,8),
- Угорщина та Латвія (обидві по 5,9).
Нагадаємо, у січні 2025 року 10 країн ЄС мали мінімальну зарплату нижче 1000 євро на місяць:
- Болгарія (551 євро),
- Угорщина (707 євро),
- Латвія (740 євро),
- Румунія (814 євро),
- Словаччина (816 євро),
- Чехія (826 євро),
- Естонія (886 євро),
- Мальта (961 євро),
- Греція (968 євро)
- Хорватія (970 євро).
Робота в Європі: які зарплати пропонують в різних країнах за годину праці
Довідка Finance.ua:
Раніше ми писали про найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:
- Швейцарія — 8 148 євро;
- Норвегія — 7 094 євро;
- Данія — 6 068 євро;
- Люксембург — 5 462 євро;
- Бельгія — 4 511 євро;
- Швеція — 4 338 євро;
- Фінляндія — 4 031 євро;
- Нідерланди — 3 975 євро;
- Франція — 3 929 євро;
- Німеччина — 3 812 євро.
