Де в ЄС найбільша щільність залізничної мережі (інфографіка) — Finance.ua

Де в ЄС найбільша щільність залізничної мережі (інфографіка) Сьогодні 19:13

Де в ЄС найбільша щільність залізничної мережі (інфографіка)

У 2023 році залізнична мережа ЄС налічувала 200 947 км залізничних ліній, причому найбільша щільність спостерігалася у великих містах та інших населених пунктах і навколо них.

Найбільша щільність залізничної мережі зареєстрована в Чехії, де 123,2 метра залізничних колій на км².

Інші країни ЄС з високою щільністю включали Бельгію (119,2 м/км²), Німеччину (109,5 м/км²) і Люксембург (104,8 м/км²).

інфографіка Еurostat

З іншого боку, найнижча щільність залізничної мережі була виявлена ​​в Греції (14,0 м/км²) і Фінляндії (19,4 м/км²).

Низька щільність також була зафіксована у Швеції (26,8 м/км²), Естонії (27,2 м/км²), Португалії (27,8 м/км²), Латвії (28,9 м/км²) та Ірландії (29,8 м/км²).

Розширення швидкісних залізничних ліній в ЄС

У залізничній мережі ЄС лінії високошвидкісної залізниці, розроблені для швидкості 250 км/год або більше, часто проходять через національні кордони, сприяючи безперебійному високошвидкісному подорожуванню ЄС.

За останнє десятиліття ця сумісна мережа значно зросла. З 2013 по 2023 роки вона збільшилася на 2 744 км (+47,2%) до 8 556 км.

У 2023 році Іспанія лідирувала з 3 190 км високошвидкісних ліній, що на 66% більше, ніж у 2013 році з 1 919 км, за нею йдуть Франція з 2 748 км (+35% з 2 036 км), Німеччина з 1 163 км (+32% з 881 км) та Італія з 1 097 км (+63% з 675 км). У Бельгії зафіксовано 211 км високошвидкісних ліній, а в Нідерландах — 90 км (обидва без змін з 2013 року). На Данію припадає 57 км, урочисто відкритий у 2019 році.

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