Де в Україні найдорожчі ялинки — Finance.ua

Де в Україні найдорожчі ялинки Сьогодні 11:40

Де в Україні найдорожчі ялинки

1,07 млн хвойних дерев виростили лісгоспи на спеціальних плантаціях цьогоріч. Це удвічі менше, ніж у 2021 році — 2,05 млн дерев. З них 52% — сосни, ще 44% — ялинки. Решта 4,5% - інші породи хвойних.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше дерев для продажу виростили у лісах Вінниччини та Житомирщини — 20% та 16% відповідно.

Від початку повномасштабної війни продажі новорічних дерев впали вдвічі. Так, у 2021 році реалізували 445 тис. дерев, а вже у 2022 році — лише 206 тис. Торік обсяги продажу зросли на 20% - до 247,5 тис.

Цьогоріч лісгоспи планують реалізувати близько 200 тисяч новорічних дерев до кінця року.

44,5 тис. дерев легальних ялинок вже продано станом на початок грудня.

Водночас 402 випадки незаконної вирубки новорічних дерев зафіксовано до 9 грудня цьогоріч. Це вдвічі більше, ніж за весь новорічний сезон торік. Проте лідером за незаконними вирубками став 2021 рік — 1932 випадки. Варто зауважити, що може йтись як про одиничні спиляні дерева, так й про масові вирубки.

Ціни на ялинки

Середня закупівельна ціна ялинки нині становить 154 грн. Це на 15% більше порівняно з минулим роком та у 1,5 рази до 2021-го.

Найдорожчі дерева цьогоріч були продані в Закарпатській області — середня вартість склала 918 грн, найдешевші — у Харківській: 92 грн. Торік найдорожчі ялинки були на Київщині — 414 грн, а найдешевші — на Житомирщині: 95 грн.

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Купуючи ялинку, варто перевіряти документи продавця, особливо, якщо дерево не походить з лісгоспів Держлісагентства. Кожне дерево має мати маркування етикеткою або биркою-стяжкою з індивідуальним номером і штрих-кодом.

Їх можна перевірити на сайті Системи електронного обліку деревини. Якщо інформація за номером в системі відсутня, ялинка може бути нелегальною.

Купуючи легальні новорічні дерева, можна убезпечити себе від «хвойних» вирубаних на території ЧАЕС. Також це запобігає нелегальній вирубці дерев в Україні.

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