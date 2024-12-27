У Києві в січні запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес — Finance.ua

У Києві в січні запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес Сьогодні 18:34

У Києві пункти прийому різдвяних дерев розпочнуть роботу 2 січня 2025 року і працюватимуть до кінця місяця.

Цього року їхня кількість збільшиться майже вдвічі, порівняно з попереднім, розповіли в Київській міській державній адміністрації.

78 пунктів у кожному районі столиці прийматимуть ялинки та сосни, які згодом утилізують і використовуватимуть в зеленому господарстві міста.

Подрібнені в щепу дерева стануть у пригоді для вкривання поверхні лунок молодих рослин, що допоможе зберегти для них вологу влітку, а взимку вберегти ґрунт від перемерзания.

Завдяки цьому різдвяні рослини отримають «друге життя» і зможуть допомогти довкіллю.

«Як і минулого року, локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Після новорічних свят закликаємо всіх, хто встановлював удома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію", — зауважив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Він додав , що прийому для екологічної утилізації підлягають виключно хвойні дерева без декоративних прикрас.

Економічна Правда За матеріалами:

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