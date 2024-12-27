У Києві в січні запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес — Finance.ua
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У Києві в січні запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес

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У Києві пункти прийому різдвяних дерев розпочнуть роботу 2 січня 2025 року і працюватимуть до кінця місяця.
Цього року їхня кількість збільшиться майже вдвічі, порівняно з попереднім, розповіли в Київській міській державній адміністрації.
78 пунктів у кожному районі столиці прийматимуть ялинки та сосни, які згодом утилізують і використовуватимуть в зеленому господарстві міста.
Подрібнені в щепу дерева стануть у пригоді для вкривання поверхні лунок молодих рослин, що допоможе зберегти для них вологу влітку, а взимку вберегти ґрунт від перемерзания.
Завдяки цьому різдвяні рослини отримають «друге життя» і зможуть допомогти довкіллю.
«Як і минулого року, локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.
Після новорічних свят закликаємо всіх, хто встановлював удома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію", — зауважив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
Він додав, що прийому для екологічної утилізації підлягають виключно хвойні дерева без декоративних прикрас.
У Києві в січні запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес
За матеріалами:
Економічна Правда
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