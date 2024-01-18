Де в Україні найчастіше купують електромобілі — Finance.ua

Де в Україні найчастіше купують електромобілі
У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 5130 од. (91% вживані);
- місто Київ — 4897 од. (64% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 3078 од. (76% вживані);
- Київська обл. — 2700 од. (68% вживані);
- Вінницька обл. — 2289 од (89% вживані).
Найпопулярніші моделі
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих регіональних ринках був Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf — на Львівщині, Вінниччині, Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 — у м. Києві та Київській області.
Нагадаємо, ринок електромобілів цього року, як очікується, зросте на 21%. За прогнозом BloombergNEF, світові продажі пасажирських електромобілів — акумуляторних електромобілів і гібридів, що заряджаються, — зростуть на 21% у 2024 році до 16,7 млн, причому 70% з них будуть повністю електричними.
З початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період. Середній вік вживаних машин, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
Оформити автоцивілку онлайн 🚗
Поділитися новиною