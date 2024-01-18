Де в Україні найчастіше купують електромобілі — Finance.ua

Де в Україні найчастіше купують електромобілі Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Де в Україні найчастіше купують електромобілі

У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 5130 од. (91% вживані); місто Київ — 4897 од. (64% вживані); Дніпропетровська обл. — 3078 од. (76% вживані); Київська обл. — 2700 од. (68% вживані); Вінницька обл. — 2289 од (89% вживані).

Найпопулярніші моделі

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих регіональних ринках був Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Nissan Leaf — на Львівщині, Вінниччині, Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 — у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, ринок електромобілів цього року, як очікується, зросте на 21%. За прогнозом BloombergNEF, світові продажі пасажирських електромобілів — акумуляторних електромобілів і гібридів, що заряджаються, — зростуть на 21% у 2024 році до 16,7 млн, причому 70% з них будуть повністю електричними.

З початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період. Середній вік вживаних машин, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

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