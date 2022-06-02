Де працюють українці у Швейцарії, та скільки можна заробити — Finance.ua
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Де працюють українці у Швейцарії, та скільки можна заробити

Вчора 17:00Особисті фінанси
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Де працюють українці у Швейцарії, та скільки можна заробити
У Швейцарії з початку війни в Україні зареєструвалися щонайменше 54 тисяч біженців з України. Лише близько 1 тисячі з них отримали дозвіл на роботу.
Про це повідомляє Секретаріат міграції Швейцарії.
У державному секретаріаті з питань міграції зазначають, що більше 51 тисячі біженців, які рятуються від війни в Україні, до цього моменту отримали спеціальний статус «S». Це дає їм право на проживання строком до року із можливістю продовження цього терміну.
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За словами представників влади, більшість дозволів на роботу було у готельно-ресторанній індустрії, а також у секторі ІТ та консалтингу у галузі освіти та сільського господарства.
У березні швейцарський уряд оголосив, що надає українським біженцям захист під особливим статусом. Вони отримають однорічний дозвіл на тимчасове проживання з можливістю подовження на час, поки в Україні триває війна.
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За цим статусом, українці матимуть право на проживання, соціальні виплати та медичне обслуговування.
  • Також це дає можливість у короткі терміни почати шукати роботу та перевезти свої сім’ї до Швейцарії.
  • Діти можуть відвідувати школу.

Скільки можна заробити у Швейцарії

За даними сайту salaryexplorer, середня зарплатня у Швейцарії становить 124 000 швейцарських франків на рік або 10,3 тисячі франків на місяць. Швейцарський франк зараз дорівнює близько 30,93 гривням, що трохи нижче курсу євро (понад 31 гривня).
Заробітна плата у Швейцарії коливається від 31 300 CHF (найнижча середня) до 553 000 CHF (найвища середня, а фактична максимальна зарплата вища). Втім, ціни тут одні із найвищих у світі, а зарплати значно відрізняються в різних професіях.

Яка середня зарплата в країні

Середня заробітна становить 119 000 CHF на рік. За даними того ж сайту, це означає, що половина (50%) населення заробляє менше 119 000 швейцарських франків, а інша половина заробляє більше цієї суми.
Близько 25% населення країни заробляють менш як 67 600 швейцарських франків на рік, тоді як 75% мають вищу від цієї суми зарплатню.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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