Нові правила для переселенців з України у ЄС: що зміниться з 1 червня — Finance.ua

З початком літа деякі країни Європи змінюють правила для українських переселенців. Зокрема, скасовують безплатний проїзд у громадському транспорті.
Про це пише Евакуація.Сity, яка підготувала добірку змін для українців у країнах ЄС з 1 червня.
Які країни ЄС скасують безплатний проїзд для українців
У більшості європейських країн проїзд для українських переселенців досі залишається безкоштовним. З 1 червня безплатний проїзд в громадському транспорті скасують такі країни:
Польща,
Німеччина,
Болгарія,
Швейцарія,
Чехія.
Попри скасування безплатного проїзду, країни пропонують переселенцям з України пільги.
Так, у Німеччині українці не зможуть безплатно їздити у регіональних потягах та в міському транспорті. Безплатно скористатися транспортом можна одразу після приїзду в країну, коли добираєтесь до житла.
Влітку українці в Німеччині можуть купити проїзний за 9 євро на місяць. Він дійсний в міському транспорті та регіональних потягах.
У Варшаві з 1 червня проїзд у громадському транспорті для громадян України буде платним. Крім того, з 1 червня українці зможуть безплатно їхати тільки до або з таких міст:
Хелм
Дорогуськ,
Люблін,
Грубешів,
Перемишль,
Загуж,
Ярослав,
Жешув.
Поїздки в поїздах 2-го класу TLK та IC по території Польщі залишаються безкоштовними для людей, які перетнули кордон після 24 лютого і належать до:
дітей до 18 років;
жінок;
чоловіків старших 60 років;
чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.
Збільшення суми допомоги в Німеччині
З 1 червня українці в Німеччині перейдуть на піклування з відомств соціального захисту в центри зайнятості (Jobcenter). Вони будуть займатися адаптацією і працевлаштуванням українців.
Досі біженці з України отримували в Німеччині соціальну допомогу, яка залежала від місця перебування. В середньому це було 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.
З 1 червня українці, які оформили соціальний захист, будуть отримувати таку ж допомогу, як безробітні в Німеччині: 449 євро для дорослого.
Нові правила не стосуються людей пенсійного віку. У Німеччині це люди, старші за 67 років.
Можливість обміняти гривні на євро в Бельгії
Від 1 червня українці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро. Обміняти без комісії можна до 10 тисяч гривень на людину у таких банках: