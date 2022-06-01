Нові правила для переселенців з України у ЄС: що зміниться з 1 червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові правила для переселенців з України у ЄС: що зміниться з 1 червня

Вчора 16:59Особисті фінанси
4041
З початком літа деякі країни Європи змінюють правила для українських переселенців. Зокрема, скасовують безплатний проїзд у громадському транспорті.
Про це пише Евакуація.Сity, яка підготувала добірку змін для українців у країнах ЄС з 1 червня.

Які країни ЄС скасують безплатний проїзд для українців

У більшості європейських країн проїзд для українських переселенців досі залишається безкоштовним. З 1 червня безплатний проїзд в громадському транспорті скасують такі країни:
  • Польща,
  • Німеччина,
  • Болгарія,
  • Швейцарія,
  • Чехія.
Попри скасування безплатного проїзду, країни пропонують переселенцям з України пільги.
Так, у Німеччині українці не зможуть безплатно їздити у регіональних потягах та в міському транспорті. Безплатно скористатися транспортом можна одразу після приїзду в країну, коли добираєтесь до житла.
Влітку українці в Німеччині можуть купити проїзний за 9 євро на місяць. Він дійсний в міському транспорті та регіональних потягах.
У Варшаві з 1 червня проїзд у громадському транспорті для громадян України буде платним. Крім того, з 1 червня українці зможуть безплатно їхати тільки до або з таких міст:
  • Хелм
  • Дорогуськ,
  • Люблін,
  • Грубешів,
  • Перемишль,
  • Загуж,
  • Ярослав,
  • Жешув.
Поїздки в поїздах 2-го класу TLK та IC по території Польщі залишаються безкоштовними для людей, які перетнули кордон після 24 лютого і належать до:
  • дітей до 18 років;
  • жінок;
  • чоловіків старших 60 років;
  • чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

Збільшення суми допомоги в Німеччині

З 1 червня українці в Німеччині перейдуть на піклування з відомств соціального захисту в центри зайнятості (Jobcenter). Вони будуть займатися адаптацією і працевлаштуванням українців.
Досі біженці з України отримували в Німеччині соціальну допомогу, яка залежала від місця перебування. В середньому це було 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.
З 1 червня українці, які оформили соціальний захист, будуть отримувати таку ж допомогу, як безробітні в Німеччині: 449 євро для дорослого.
Нові правила не стосуються людей пенсійного віку. У Німеччині це люди, старші за 67 років.

Можливість обміняти гривні на євро в Бельгії

Від 1 червня українці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро. Обміняти без комісії можна до 10 тисяч гривень на людину у таких банках:
  • в касі національного банку,
  • Belfius,
  • Beobank,
  • BNP Paribas Fortis,
  • CBC,
  • ING,
  • KBC,
  • KBC Brussels.

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.