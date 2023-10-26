Де найлегше українським біженцям знайти роботу в Європі (інфографіка) — Finance.ua

Де найлегше українським біженцям знайти роботу в Європі (інфографіка) Вчора 15:00 — Особисті фінанси

Де найлегше українським біженцям знайти роботу в Європі (інфографіка), Фото: freepic.com

Найвищий рівень зайнятості українських біженців — у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це Про це notesfrompoland.com

У звіті ОЕСР зібрані дані з 12 із 38 країн, що входять до організації. За оцінками, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку у Польщі - 65%. На другому місці - Британія (61%), на третьому — Швеція (56%).

У Литві рівень зайнятості українських біженців — 53%, у Чехії - 51%, Данії, Нідерландах та Естонії- 46%, у Франції - 33%.

Найнижчий рівень працевлаштованості був у Швейцарії та Італії - 19% працездатних біженців. Хоча у рейтингу організації не було даних про Німеччину, у серпні голова Федерального агентства з праці Андреа Налес повідомила, що частка працевлаштованих працездатних українських біженців у Німеччині становить 19%.

Українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу.

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Значна частина можливостей працевлаштування для українських біженців — на низькокваліфікованих роботах попри те, що українці мають освіту вище середнього.

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Дані у дослідженні надійшли з різних внутрішніх і міжнародних джерел та збиралися у різний час. У випадку Польщі, Великобританії, Чехії та Італії вони ґрунтувалися на опитуваннях. Дані з Польщі походять зі звіту NBP за листопад минулого року. Відтоді країна стикнулася із відтоком українських біженців.

Нагадаємо, ккраїнські біженці, які отримують соціальну допомогу в країнах Європейського Союзу, почали отримувати листи від контролюючих органів цих країн із вимогою надати виписки з рахунків в українських банках за останні три місяці. Це потрібно для оцінки правомірності отримання біженцями соціальних виплат.

У контролюючих органів країн перебування українських біженців є підстави вважати, що українські біженці не повністю розкрили інформацію про свої доходи та майно. Виплата ж соціальної допомоги передбачає відсутність майна та доходів. При цьому в кожній країні визначено відповідні межі вартості допустимого майна та доходів.

Довідка Finance.ua:

для повернення українців з-за кордону є ключові фактори — безпековий фактор, можливість бути працевлаштованим після повернення, доступ до навчання у разі бажання перекваліфікації та можливість мати власне житло;

про це під час форуму з розвитку людського капіталу України сказала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко;

«Є основні чотири фактори — безпека, можливість бути працевлаштованим або започаткувати власний бізнес, навчання та забезпечення житлом. Звичайно, безпековий фактор — це фактор номер один. Що стосується роботи нашого міністерства, то безпековий момент торкається нас в частині гуманітарного розмінування», — сказала вона.

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