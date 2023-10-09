Робота є: добірка віддалених вакансій жовтня — Finance.ua

Робота є: добірка віддалених вакансій жовтня
Якщо хочете працювати, перебуваючи у зручному для вас місті та місці, мати стабільну роботу та заробітну плату, придивіться до цих вакансій від robota.ua. Що від вас потрібно, крім бажання працювати? Комп’ютер/ноутбук та доступ до інтернету.
Добірка віддалених вакансій жовтня містить пропозиції для представників різних професій, які шукають роботу без прив’язки до офісу.
📍 SMM Manager у GRAPE
Бренд-маркетингова агенція повного циклу шукає фахівця з досвідом роботи в SMM, який вміє креативно писати, створювати контент, швидко генерувати ідеї, втілювати їх в текст. Також важливі знання принципів роботи соціальних мереж і трендів та високі навички роботи з аналітикою.
📍 Аналітик маркетингових досліджень у Comfy
Завдання майбутнього працівника на посаді: створення маркетингових досліджень; аналіз результатів, звітів; візуалізація результатів у PowerPoint.
Якщо маєте досвід роботи від 1-го року та володієте методологією створення маркетингового дослідження та інструментами аналізу Excel, SPSS, Access, Thinkcell — відгукуйтеся. Роботодавець пропонує, зокрема, корпоративні знижки на придбання техніки.
📍 Відеомонтажер для дитячого YouTube-каналу в Greative Mind
Міжнародний медіа-продакшн запрошує у свою команду. Вимоги до кандидатів: високі навички роботи в Premiere Pro CC і After Effects CC; самостійність, організованість, вміння швидко вчитися та бажання зробити якісний продукт; креативний підхід до монтажу; знання англійської мови (відео випускаються англійською); вміння оперативно та якісно збирати матеріал та дотримуватися дедлайнів.
📍 Бізнес-аналітик 1С в «АТБ-маркет»
Основні вимоги до кандидатів: досвід роботи від 2-х років на посаді бізнес-аналітика; досвід постановки повного циклу розробки (від ТЗ до здачі проєкту в експлуатацію); досвід складання технічної та методичної документації в контексті опису бізнес-процесів; бажаний досвід в проєктуванні нових конфігурацій 1С; знання принципів управлінського та бухгалтерського обліку в 1С; знання основних об'єктів і механізмів в 1С; вітається досвід ведення проєктів (PM).
📍 Illustrator в EvoPlay
Основні обов’язки: розробка концептів графіки; фіналізація графіки — персонажі, об'єкти, іконки, оточення, банери.
Вимоги до майбутніх працівників: впевнене володіння Photoshop; досвід роботи 2D Artist від 2-х років; розуміння роботи з обсягом, формою, освітленням, матеріалами; вміння дотримуватися заданої стилістики; вміння скетчингу, фіналізації графіки; наявність робіт у портфоліо.
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📍 Сервіс-інженер, молодший програміст BAS у «Реарден Груп»
IT-компанія шукає початківця в програмуванні продуктів BAS, який має достатньо навичок і досвіду, щоб компетентно обслуговувати і оновлювати клієнтські продукти і бази даних.
Обов’язки: програмування та адміністрування клієнтських баз BAS та 1С; постійний розвиток програмістських навичок і вивчення побудови типових рішень BAS; обслуговування баз даних, продуктів BAS та 1С, встановлення оновлень, відновлення баз, налагодження підключень і доступів; налаштування обмінів та інтеграцій з обладнанням та іншим ПЗ; тісна співпраця із замовником, менеджерами, аналітиками.
📍 Дизайнер в Union Group
Обов’язки на посаді: розробка макетів; підготовка макетів до друку відповідно до вимог; розробка візуалізацій; редагування та обробка фотографій продукції для рекламних матеріалів.
Побажання до кандидатів: профільна освіта, напрямок — дизайн, поліграфія, художня освіта; досвід роботи дизайнером від 1-го року (бажано); знання дизайнерських програм: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw; вміння малювати від руки вітається.
📍 PPC-спеціаліст у «Брокард-Україна»
Оператор парфумерно-косметичного ринку України в сегменті luxury запрошує взяти участь в конкурсі на посаду. Якого працівника хочуть бачити в команді: з аналітичним складом розуму; досвідченого користувача Excel; з досвідом в інтерфейсах Google ads та Facebook ads від 1-го року; який хоче та вміє швидко навчатися, проходити курси та застосовувати знання на практиці.
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📍 Security Analyst в EVA
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📍 SEO-редактор (ка) стрічки новин у Starlight Media
Медіагрупа запрошує до співпраці. Що потрібно робити: писати SEO-матеріали, статті, працювати з експертами; брати участь у розробці та реалізації стратегії щодо просування сайту; оптимізувати тексти під запити користувачів в пошукових системах; моніторити позиції сайту у пошукових системах та аналізувати ефективність проведених заходів.
📍 Адміністратор доступа у «Контінентал Фармерз Груп»
Побажання до майбутнього працівника: вища освіта; впевнений користувач ПК; стресостійкість, комунікабельність, вміння брати на себе відповідальність за результат та швидко вчитись; знання конфігурації 1С УВП на базовому рівні.
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