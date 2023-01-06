Де можна отримати дозвіл на проживання або громадянство при покупці нерухомості: 10 популярних країн — Finance.ua

Де можна отримати дозвіл на проживання або громадянство при покупці нерухомості: 10 популярних країн Сьогодні 10:29 — Особисті фінанси

Де можна отримати дозвіл на проживання або громадянство при покупці нерухомості: 10 популярних країн

Дозвіл на проживання за кордоном чи громадянство надають низку переваг: можливість безперешкодно подорожувати, отримувати податкові пільги чи мати доступ до освіти та медицини. Досить поширеним способом оформлення дозволу на постійне місце проживання (далі — ПМП) є придбання нерухомості у державі майбутнього мешкання.

Експерти зібрали 10 найкращих країн, де можна отримати посвідку на проживання чи громадянство при купівлі нерухомості.

Португалія

Програма оформлення дозволу на проживання в Португалії при купівлі нерухомості працює з 2012 року та має великий попит. За 10 років нею вже скористалось 27 000 осіб.

Інвестор може придбати нерухомість під реставрацію вартістю від 350 000€ (якщо об’єкт розташований у невеликому населеному пункті, його вартість може становити від 280 000€) чи нову нерухомість на суму від 500 000€. Це можуть бути житлові об’єкти у внутрішніх регіонах Португалії, на Азорських островах та Мадейрі. Також можна придбати комерційні об’єкти у будь-якому регіоні Португалії. Продати житло та повернути вкладені кошти можна через 5 років.

Володар нерухомості в Португалії та його рідні мають право подати заяву на оформлення дозволу на ПМП чи громадянства країни через 5 років. При цьому жити в країні не обов’язково, достатньо перебувати в Португалії мінімум 7 днів на рік.

Оформлений ПМП у Португалії дозволяє:

безперешкодно подорожувати країнами Шенгенської угоди та перебувати там до 90 днів кожні 180 днів;

в будь-який момент приїхати до Португалії та проживати в країні без обмежень у часі;



податкові пільги — оформлений спеціальний статус NHR на 10 років дозволить Вам не сплачувати в Португалії податки за дохід отриманий в інших країнах та зменшить ставку податку на доходи у Португалії з 48% до 20%;



через 5 років оформити громадянство Португалії, наявність якого дозволить Вам обрати для життя будь-яку країну ЄС та дасть можливість подорожувати у 187 країн світу без віз, в тому числі у США, Канаду, Велику Британію та Австралію.



Кіпр

Для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання на Кіпрі, необхідно придбати житлову нерухомість на суму від 300 000€. Це може бути один чи декілька об’єктів, проте інвестувати дозволено лише у первинну нерухомість. Також можна розглянути купівлю комерційної нерухомості, сума витрат також від 300 000€, але тут можна розглядати об’єкти і на вторинному ринку. Дозвіл видають на 5 років, після завершення якого, можна подати документи на оформлення громадянства в країні.

Переваги оформлення ПМП на Кіпрі:

не потрібно сплачувати податки та дивіденди з доходу, отриманого за кордоном. Також в країні відсутні податки за оформлення спадщини та взагалі дуже низькі податкові ставки;

через 5 років можна оформити громадянство, яке дозволяє подорожувати без віз у 170 країн світу, в тому числі країнами ЄС та до Великої Британії;



додатковий дохід від здачі житла в оренду та щорічне збільшення його ринкової вартості на 1-4%;



можливість ведення бізнесу в країні — це може бути придбання частки у кіпрській компанії, відкриття власної справа чи перенесення наявної фірми в юрисдикцію острова;



проживання в країні з високою якістю життя. Кіпр є державою з досить високо розвиненою економікою. За індексом людського розвитку Кіпр посідає 31 місце у світі. На острові найнижчий рівень злочинності у Європі.



Іспанія

Програма оформлення дозволу на проживання в Іспанії при купівлі нерухомості працює з 2013 року. Мінімальна сума інвестицій — від 500 000€. Для оформлення дозволу не потрібно складати іспит на знання мови та культури країни. Проживати на території Іспанії необхідно мінімум 7 днів на рік. Нерухомість можна здавати в оренду, а продати її Ви зможете через 5 років.

Через п’ять років постійного проживання в країні інвестор може отримати ПМП, а ще через п’ять років подати документи на громадянство Іспанії.

Переваги оформлення ПМП в Іспанії:

безперешкодне пересування країнами ЄС;

можливість в’їхати в Іспанію у будь-який момент та залишатись на необмежену кількість часу;



доступ до європейської освіти та системи охорони здоров’я;



можливість вести бізнес у державі;



громадянство країни-члену ЄС (через 10 років).



Туреччина

Програма оформлення громадянства Туреччини шляхом придбання нерухомості має великий попит. Сума вкладень становить від 400 000$. 95% інвесторів обирають купівлю нерухомості, тому що ціни на ринку Туреччини зростають на 15–25% на рік. Придбати можна апартаменти, вілли, ділянки землі, частки в об’єктах нерухомості. За останні декілька років вартість апартаментів збільшилась у 2 рази, тому купівля нерухомості у Туреччині є дуже вигідним методом інвестування. Повернути вкладені кошти можна через 3 роки шляхом продажу житла після отримання громадянства

Громадянство Туреччини дозволить:

оформити шенгенську візу С-2 на 5 років та перебувати у країнах Шенгену до 90 днів кожні 180;

подорожувати без візи у 110 країн світу, в тому числі до Сінгапуру та Південної Кореї;



прибути до Туреччини у будь-який момент та перебувати на території держави необмежений час;



оформити бізнес-візу Е-2 у США, яка дає право жити та працювати в країні інвестору та його родині;



оформити туристичну візу в США.



ОАЕ

ОАЕ видають так звані «золоті» візи при купівлі нерухомості з 2019 року. Вони є аналогом посвідки на проживання для інвесторів.

У 2022 році були внесені зміни до вимог програми, які почали діяти з жовтня. Відтепер, щоб отримати «золоту» візу на 2 роки, необхідно придбати нерухомість на суму 204 000$, на 10 років — 545 000$. Дозволено купувати житлову нерухомість у спеціальних районах. Для купівлі можна взяти іпотеку в одному з банків ОАЕ, але початковий внесок має становити щонайменше 50%.

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Також були зняті обмеження стосовно термінів перебування в інших країнах, дозволили купляти нерухомість на стадії будівництва.

Подати документи на громадянство з натуралізації можна лише через 30 років проживання в країні. Раніше здобути громадянство ОАЕ можна за виняткові заслуги.

Для того, щоб підтримувати статус, жити в країні не обов’язково, достатньо приїжджати 1-2 рази на рік.

Переваги «золотої» візи в ОАЕ:

можливість приїжджати в ОАЕ без обмежень у будь-який момент (для інвестора та його родини);

у країні відсутні податки на доходи, приріст капіталу, спадок, нерухомість та дарування;

можливість відкрити рахунок у банках ОАЕ;



право оформити посвідчення водія;



доступ до освіти та сфери медичних послуг;



можливість оформити громадянство ОАЕ.



Країни Карибського басейну

У країнах Карибського басейну при купівлі нерухомості інвестор отримує право оформити громадянство однієї з держав. Для оформлення громадянства не потрібно складати іспити на знання мови чи історії країн Карибського басейну. Також відсутні вимоги стосовно проживання у державах, сюди не потрібно приїжджати ні до оформлення паспорта, ні після.

Сент-Кіттс і Невіс

У Сент-Кіттс і Невіс інвестору необхідно придбати нерухомість на суму від 175 000$ (для частки в соціальному чи інфраструктурному проєкті нерухомості) та від 200 000$, якщо купувати частку в п’ятизірковому готелі, курортному комплексі, апартаменти тощо. Гроші за деякі об’єкти можна повернути через 5-7 років.

Переваги громадянства Сент-Кіттс і Невіс:

можливість подорожувати без візи у 157 країн світу, в тому числі у Сінгапур, Гонконг, Велику Британію, Ірландію та країни ЄС;

право оформити довгострокову візу у США (B-1/B-2 одразу на 10 років);



можливість зареєструвати компанію в країні та вести міжнародний бізнес;



податкові пільги.



Гренада та Сент-Люсія

Вартість житла у Гренаді стартує від 220 000$, у Сент-Люсії — 300 000$. Нерухомість можна продати через 5 років та повернути частину грошей.

Переваги громадянства Гренади та Сент-Люсії:

можливість подорожувати без візи у 146 держав світу, в тому числі до Великої Британії, Шенгенської зони, Сінгапуру та Гонконгу. Також доступний безвізовий в’їзд у Китай терміном на 30 діб;

оформлення туристичної візи у США терміном на 10 років;

право зареєструвати міжнародну компанію;

низький рівень податків.

Антигуа і Барбуда та Домініка

В Антигуа і Барбуда необхідно придбати нерухомість на суму від 100 000$. Поки об’єкт перебуває у власності, інвестор отримує прибуток від здачі його в оренду. У Домініці мінімальна вартість нерухомості — 200 000$. Повернути кошти можна через 3 роки. Процедура набуття громадянства повністю дистанційна.

Переваги громадянства Антигуа і Барбуда та Домініки:

безвізові подорожі в країни Шенгену, Велику Британію (в країні інвестори залишаються до 180 днів), Гонконг та Сінгапур;

туристична віза в США на 10 років;

зниження рівня податків.

Отримати ПМП на підставі придбання нерухомості можна у багатьох країнах світу.

Також варто зазначити, що придбання нерухомості не єдиний спосіб отримати дозвіл на проживання за кордоном. Існує багато видів ПМП: для пенсіонерів, фрилансерів, студентів, гостей, у разі інвестування чи ведення бізнесу.

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