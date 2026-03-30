Де без вищої освіти можна заробити 80 тис. гривень

Нині в Україні відкрито достатньо вакансій із зарплатами близько 80 тис. грн, які не потребують диплома про вищу освіту.

Такі вакансії можна знайти на r obota.ua , пише obozrevatel.

Приклади вакансій

Компанія, що займається вантажними перевезеннями, шукає водія -міжнародника на зарплату від 60 000 до 95 000 грн. Обов’язкова вимога — наявність категорії СЕ.

До обов’язків, серед іншого, входитимуть приймання та здача нафтопродуктів. А крім того:

підготовка та огляд транспортного засобу перед виїздом на лінію;

контроль якісних і кількісних показників під час завантаження/розвантаження (об'єм, щільність, вага, температура);

забезпечення збереження вантажу під час доставки клієнту;

ведення транспортної документації.

майстру зі встановлення плівок на авто. Розглядати готові кандидатури як досвідчених працівників, так і тих, хто потребує навчання. Дизайн-студія готова платити від 30 000 до 80 000 грн.

автослюсарю-ходовику. Працювати потрібно буде з 8:00 до 19:00 у режимі 5 робочих днів/2 вихідних. Серед вимог — досвід роботи від 2-х років з легковим мультибрендом. Автосервіс пропонує від 100 000 до 120 000 грн.

Нагадаємо, на тлі дефіциту кадрів в Україні роботодавці активно шукають працівників, однак багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу. Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій , який об'єднує пропозиції з усього ринку.

На порталі представлені вакансії з різним рівнем оплати — від масових професій до високооплачуваних спеціальностей. Зокрема:

у Силах оборони середня зарплата становить близько 170 тис. грн;

кухар у Києві може розраховувати на 125 тис. грн;

лікар-анестезіолог у столиці — близько 120 тис. грн;

інженер у Броварах — до 100 тис. грн;

водій на Закарпатті — до 90 тис. грн.

Також в Україні пропонують вакансї з житлом. Найбільше таких пропозицій роботи зосереджено у робітничих, логістичних та сервісних спеціальностях. Наприклад, охоронець, водій, різноробочий, вантажник. Медіанна зарплата на такі посади у лютому цього року складала 30 тис. грн, що на 20% більше, ніж у лютому 2025 року (25 тис. грн).

При цьому в лютому 2026 року пропозицій роботи з житлом найбільше було у великих економічних регіонах, у центральних та західних областях України. Лідером залишається Київська область із суттєвим відривом від інших, що вказує на високий попит на працівників, а також залучення їх з інших регіонів.

