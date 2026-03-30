Де без вищої освіти можна заробити 80 тис. гривень
Нині в Україні відкрито достатньо вакансій із зарплатами близько 80 тис. грн, які не потребують диплома про вищу освіту.
Такі вакансії можна знайти на robota.ua, пише obozrevatel.
Приклади вакансій
Компанія, що займається вантажними перевезеннями, шукає водія-міжнародника на зарплату від 60 000 до 95 000 грн. Обов’язкова вимога — наявність категорії СЕ.
До обов’язків, серед іншого, входитимуть приймання та здача нафтопродуктів. А крім того:
- підготовка та огляд транспортного засобу перед виїздом на лінію;
- контроль якісних і кількісних показників під час завантаження/розвантаження (об'єм, щільність, вага, температура);
- забезпечення збереження вантажу під час доставки клієнту;
- ведення транспортної документації.
Дизайн-студія готова платити від 30 000 до 80 000 грн майстру зі встановлення плівок на авто. Розглядати готові кандидатури як досвідчених працівників, так і тих, хто потребує навчання.
Автосервіс пропонує від 100 000 до 120 000 грн автослюсарю-ходовику. Працювати потрібно буде з 8:00 до 19:00 у режимі 5 робочих днів/2 вихідних. Серед вимог — досвід роботи від 2-х років з легковим мультибрендом.
Нагадаємо, на тлі дефіциту кадрів в Україні роботодавці активно шукають працівників, однак багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу. Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції з усього ринку.
На порталі представлені вакансії з різним рівнем оплати — від масових професій до високооплачуваних спеціальностей. Зокрема:
- у Силах оборони середня зарплата становить близько 170 тис. грн;
- кухар у Києві може розраховувати на 125 тис. грн;
- лікар-анестезіолог у столиці — близько 120 тис. грн;
- інженер у Броварах — до 100 тис. грн;
- водій на Закарпатті — до 90 тис. грн.
Також в Україні пропонують вакансї з житлом. Найбільше таких пропозицій роботи зосереджено у робітничих, логістичних та сервісних спеціальностях. Наприклад, охоронець, водій, різноробочий, вантажник. Медіанна зарплата на такі посади у лютому цього року складала 30 тис. грн, що на 20% більше, ніж у лютому 2025 року (25 тис. грн).
При цьому в лютому 2026 року пропозицій роботи з житлом найбільше було у великих економічних регіонах, у центральних та західних областях України. Лідером залишається Київська область із суттєвим відривом від інших, що вказує на високий попит на працівників, а також залучення їх з інших регіонів.
