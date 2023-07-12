ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну — Finance.ua

ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну Сьогодні 18:43 — Кримінал

ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну, Фото: ДБР

Співробітники ДБР змогли заблокувати ввезення 10 тонн російських автозапчастин до України, загальною вартістю понад 3 млн грн. Усі деталі були передані Держприкордонслужби для ремонту бойової техніки.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Для обходу санкцій представники країни-агресора планували поставити до нашої держави контрабандну продукцію через треті країни. За розробленою організаторами схемою, товар спочатку оформлювався на білоруські фірми-прокладки, надалі направлявся на адресу європейських компаній, які вже начебто офіційно експортували продукцію в Україну.

Правоохоронці викрили оборудку під час спроби оформлення товару на Київській митниці. Під час перевірки супровідних документів було встановлено, що запчастини постачаються за контрактом із розрахунками у російських рублях. Кінцевим отримувачем коштів є комерційна структура, банківський рахунок якої відкрито в країні-агресорі.

Виявлені автозапчастини було вилучено та за ініціативи ДБР передано до Державної прикордонної служби України.

Транспортні засоби Держприкордонслужби, які були пошкоджені під час бойових дій, будуть відремонтовані та допоможуть виконувати оперативні завдання із захисту нашої країни.

Товар російського виробника вилучено у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (ч. 2 ст. 110−2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

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