ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну — Finance.ua
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ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну

Кримінал
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ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну
ДБР викрило схему ввезення російських автозапчастин в Україну, Фото: ДБР
Співробітники ДБР змогли заблокувати ввезення 10 тонн російських автозапчастин до України, загальною вартістю понад 3 млн грн. Усі деталі були передані Держприкордонслужби для ремонту бойової техніки.
Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
Для обходу санкцій представники країни-агресора планували поставити до нашої держави контрабандну продукцію через треті країни. За розробленою організаторами схемою, товар спочатку оформлювався на білоруські фірми-прокладки, надалі направлявся на адресу європейських компаній, які вже начебто офіційно експортували продукцію в Україну.
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Правоохоронці викрили оборудку під час спроби оформлення товару на Київській митниці. Під час перевірки супровідних документів було встановлено, що запчастини постачаються за контрактом із розрахунками у російських рублях. Кінцевим отримувачем коштів є комерційна структура, банківський рахунок якої відкрито в країні-агресорі.
Виявлені автозапчастини було вилучено та за ініціативи ДБР передано до Державної прикордонної служби України.
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Транспортні засоби Держприкордонслужби, які були пошкоджені під час бойових дій, будуть відремонтовані та допоможуть виконувати оперативні завдання із захисту нашої країни.
Товар російського виробника вилучено у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (ч. 2 ст. 110−2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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