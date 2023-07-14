Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад 250 млн грн на рік — експерти Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад 250 млн грн на рік — експерти

Влада завершила будівництво одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Експерти прогнозують щорічне зменшення транспортних витрат київським автомобілістам у понад 260 мільйонів гривень.

Зокрема, експерти « ПроМобільність » на основі даних Big Data створили прогнозну версію транспортної моделі Києва на 2030 рік. Так вони отримали дані щодо користі та ефективності від будівництва нових з'їздів/заїздів Дарницького мосту.

За їхніми прогнозами, річна економія транспортних втрат київських автомобілістів складе 261,7 млн грн.

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Експерти зазначили, що збудовані з'їзди/заїзди з Дніпровської набережної на Дарницький міст суттєво розвантажують трафік у столиці.

Зокрема у разі перекриття Мосту Патона (на реставрацію): з'їзд з Дарницького мосту у напрямку Березняків візьме на себе велику частину транспортного потоку. Автомобілісти заощадять на транспортних витратах понад 1 174,0 млн грн. Викиди CO2 зменшаться на 3 870 кг на добу.

А у разі перекриття Південного мосту основне навантаження приймає з'їзд у напрямку Осокорків. Столичні водії зекономлять на транспортних витратах понад 516,3 млн грн. Викиди CO2 зменшаться на 3 870 кг на добу.

Також завдяки відкриттю з'їздів/заїздів можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

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Додамо, Дарницький міст перебуває на балансі Південно-західної залізниці. Після введення в експлуатацію автомобільної складової споруду повинні передати до сфери управління КМДА, залізнична складова — на баланс Південно-західної залізниці.

Нагадаємо, Дарницький міст почали будувати у 2004 році, але не завершили — не вистачало з'їздів на Дніпровську набережну.

Завершенню робіт заважали кілька проблем. До їх вирішення підходили різні міністри інфраструктури, керівники «Укрзалізниці», міські голови Києва. Міст був єдиним у Києві, який активно експлуатувався без завершення будівельних робіт.

Будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи у березні-квітні минулого року були призупинені, але з травня 2022 року відновилися.

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bigkyiv За матеріалами:

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