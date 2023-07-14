Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад 250 млн грн на рік — експерти
Влада завершила будівництво одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Експерти прогнозують щорічне зменшення транспортних витрат київським автомобілістам у понад 260 мільйонів гривень.
Зокрема, експерти «ПроМобільність» на основі даних Big Data створили прогнозну версію транспортної моделі Києва на 2030 рік. Так вони отримали дані щодо користі та ефективності від будівництва нових з'їздів/заїздів Дарницького мосту.
За їхніми прогнозами, річна економія транспортних втрат київських автомобілістів складе 261,7 млн грн.
Експерти зазначили, що збудовані з'їзди/заїзди з Дніпровської набережної на Дарницький міст суттєво розвантажують трафік у столиці.
Зокрема у разі перекриття Мосту Патона (на реставрацію): з'їзд з Дарницького мосту у напрямку Березняків візьме на себе велику частину транспортного потоку. Автомобілісти заощадять на транспортних витратах понад 1 174,0 млн грн. Викиди CO2 зменшаться на 3 870 кг на добу.
А у разі перекриття Південного мосту основне навантаження приймає з'їзд у напрямку Осокорків. Столичні водії зекономлять на транспортних витратах понад 516,3 млн грн. Викиди CO2 зменшаться на 3 870 кг на добу.
Також завдяки відкриттю з'їздів/заїздів можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.
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Додамо, Дарницький міст перебуває на балансі Південно-західної залізниці. Після введення в експлуатацію автомобільної складової споруду повинні передати до сфери управління КМДА, залізнична складова — на баланс Південно-західної залізниці.
Нагадаємо, Дарницький міст почали будувати у 2004 році, але не завершили — не вистачало з'їздів на Дніпровську набережну.
Завершенню робіт заважали кілька проблем. До їх вирішення підходили різні міністри інфраструктури, керівники «Укрзалізниці», міські голови Києва. Міст був єдиним у Києві, який активно експлуатувався без завершення будівельних робіт.
Будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи у березні-квітні минулого року були призупинені, але з травня 2022 року відновилися.
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