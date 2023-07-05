На Чернігівщині запустили тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом — Finance.ua
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На Чернігівщині запустили тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом

Казна та Політика
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На Чернігівщині запустили тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом
На Чернігівщині запустили тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом, Фото: mtu.gov.ua
Державне агентство відновлення відкрило тимчасовий міст у Чернігівській області, який полегшить транспортне сполучення з Києвом.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Міст забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту між Києвом та Черніговом, Меною, Городнею, а також іншими громадами правобережної частини Чернігівської області. Зокрема, автомобілістам тепер не доведеться користуватись 30-кілометровим об'їздом», — сказано в повідомленні.
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Щодо вантажівок, то проїхати тимчасовим мостом зможе тільки той транспорт, який має загальну масу до 18 тонн і навантаження на вісь до 7 тонн.
Зведення тимчасової споруди тривало майже рік і було ускладнено процесом ліквідації наслідків ведення бойових дій та знешкодження боєприпасів, що знаходилися на дні річки.
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Агентством відновлення продовжують системно працювати над забезпеченням транспортного сполучення зі звільненими від російської окупації громадами. Зокрема, акцент робиться на створенні транспортних коридорів для руху вантажного транспорту.

Довідка Finance.ua:

  • з початку повномасштабного вторгнення в Чернігівській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. На 20 з них проїзд вже відновлено. Капітально ж відремонтовані 6 мостів. Ще стільки ж знаходяться в роботі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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