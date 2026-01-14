Данська компанія заявила, що рф взяла під контроль її дочірні підприємства
Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила, що рф запровадила примусове зовнішнє управління над чотирма дочірніми підприємствами, розташованими в росії, відтак компанія більше не контролює свої тамтешні активи.
Про це повідомляє агенція Reuters.
«Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила у вівторок, що рф взяла під контроль чотири заводи компанії у рф, і компанія більше не контролює свої активи в країні», — йдеться у повідомленні.
У заяві компанії Rockwool йдеться про те, що заводи будуть деконсолідовані, а чиста вартість її бізнесу там буде списана, додаючи, що їхній загальний власний капітал станом на 31 грудня становив 469 мільйонів євро.
У компанії додали, що захищатимуть свої законні права згідно з двосторонньою інвестиційною угодою між двома країнами, але додали: «Ми не налаштовані оптимістично щодо скасування рішення про примусове зовнішнє управління нашими російськими дочірніми компаніями».
