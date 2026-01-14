0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Данська компанія заявила, що рф взяла під контроль її дочірні підприємства

Фондовий ринок
46
Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила, що рф запровадила примусове зовнішнє управління над чотирма дочірніми підприємствами, розташованими в росії, відтак компанія більше не контролює свої тамтешні активи.
Про це повідомляє агенція Reuters.
«Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила у вівторок, що рф взяла під контроль чотири заводи компанії у рф, і компанія більше не контролює свої активи в країні», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
У заяві компанії Rockwool йдеться про те, що заводи будуть деконсолідовані, а чиста вартість її бізнесу там буде списана, додаючи, що їхній загальний власний капітал станом на 31 грудня становив 469 мільйонів євро.
У компанії додали, що захищатимуть свої законні права згідно з двосторонньою інвестиційною угодою між двома країнами, але додали: «Ми не налаштовані оптимістично щодо скасування рішення про примусове зовнішнє управління нашими російськими дочірніми компаніями».
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems