Данія виділяє 130 млн євро українському ОПК — Finance.ua
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Данія виділяє 130 млн євро українському ОПК

Казна та Політика
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Данія виділяє 130 млн євро українському ОПК
Данія виділяє 130 млн євро українському ОПК
Українська оборонна промисловість отримає 130 млн євро від Данії.
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.
«Нова данська пожертва у розмірі понад 130 млн євро безпосередньо в українську оборонну промисловість. Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе», — заявила Фредеріксен.
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За її словами, український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн має навчатися на досвіді України.
«Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді і вашій здатності розширювати і розвивати ваші виробничі лінії», — заявила Фредеріксен.
За матеріалами:
УНН
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