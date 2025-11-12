0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Данія надасть Україні 217 мільйонів доларів військової допомоги: куди спрямують кошти

Казна та Політика
76
У межах 28-го пакета допомоги Данія надасть Україні військову підтримку на суму близько 217 мільйонів доларів.
Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Куди спрямують кошти

Із загальної суми 15,7 мільйона доларів буде спрямовано на фінансування «данської моделі» у 2025 році. Ще 57,7 мільйона виділять на ініціативу PURL, яка дозволяє закуповувати для України американське озброєння.
Крім того, 12,4 мільйона доларів Данія надасть для забезпечення українських військових пальним.

Загальний обсяг допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення Данія вже виділила Україні близько 11 мільярдів доларів допомоги на період із 2022 по 2028 рік.
Нагадаємо, Данія — перша країна, яка інвестувала в українську оборонну промисловість. Вичерпавши запаси зброї, які можна передати для ЗСУ, Данія стала напряму фінансувати виробництво військової техніки в Україні. Цей формат співпраці отримав назву «данська модель».
Читайте також
Така модель передбачає, що країни ЄС можуть фінансувати контракти з українськими виробниками на виготовлення озброєння для ЗСУ. Україна формує замовлення: обирає компанії та необхідні види зброї, а європейські країни зі свого боку проводять незалежний аудит виробників.
У серпні Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems