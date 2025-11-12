Данія надасть Україні 217 мільйонів доларів військової допомоги: куди спрямують кошти Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

У межах 28-го пакета допомоги Данія надасть Україні військову підтримку на суму близько 217 мільйонів доларів.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Куди спрямують кошти

Із загальної суми 15,7 мільйона доларів буде спрямовано на фінансування «данської моделі» у 2025 році. Ще 57,7 мільйона виділять на ініціативу PURL, яка дозволяє закуповувати для України американське озброєння.

Крім того, 12,4 мільйона доларів Данія надасть для забезпечення українських військових пальним.

Загальний обсяг допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення Данія вже виділила Україні близько 11 мільярдів доларів допомоги на період із 2022 по 2028 рік.

Нагадаємо, Данія — перша країна, яка інвестувала в українську оборонну промисловість. Вичерпавши запаси зброї, які можна передати для ЗСУ, Данія стала напряму фінансувати виробництво військової техніки в Україні. Цей формат співпраці отримав назву «данська модель».

Така модель передбачає, що країни ЄС можуть фінансувати контракти з українськими виробниками на виготовлення озброєння для ЗСУ. Україна формує замовлення: обирає компанії та необхідні види зброї, а європейські країни зі свого боку проводять незалежний аудит виробників.

У серпні Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.

