Україна і Данія розробляють перехоплювач дронів із ШІ — Finance.ua

Україна і Данія розробляють перехоплювач дронів із ШІ Сьогодні 18:33

Українська компанія Odd Systems оголосила про початок стратегічного партнерства з виробником пілонів для винищувачів F-16 данською Terma Group. Метою цієї співпраці буде створення недорогої системи перехоплення дронів на базі штучного інтелекту, пише Defense Express

Odd Systems не розкриває конкретних подробиць проєкту, проте данська компанія заявила, що надасть передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності для перевірених у бойових умовах безпілотних платформ Odd Systems.

«Об'єднуючи свої компетенції, компанії прагнуть розробити надійну систему перехоплення дронів, здатну ідентифікувати, відслідковувати й автономно нейтралізувати широкий спектр повітряних загроз — від FPV-дронів і квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних і дальніх БПЛА», — пише Defense Express.

При цьому згадані Terma безпілотні платформи, ймовірно, виконуватимуть функції ефекторів (дронів-перехоплювачів) у майбутній системі, зазначають аналітики, вказуючи, що компанія Odd Systems вже виробляє платформу повітряного перехоплення Horska-12 FPV.

Defense Express підкреслює, що поки що зарано робити припущення про остаточний дизайн системи боротьби з дронами. Однак сама назва системи явно передбачає рішення, що об’єднує можливості виявлення і знищення.

«Експертиза Terma може бути використана як у компонентах радіолокаційного виявлення, так і в системах наведення для перехоплювачів. Це не готовий до негайного розгортання продукт в Україні; Terma вже оголосила про набір інженерів і спеціалістів спеціально для цього проєкту», — наголошується в статті.

УНІАН За матеріалами:

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