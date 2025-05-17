Данія готує новий пакет допомоги для України — Finance.ua

Данія готує новий пакет допомоги для України
Копенгаген готує новий пакет військової допомоги для України.
Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
«Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія — одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України», — заявив президент.
За словами президента, говорили також про переговори у Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.
Зеленський зауважив, Україна та Данія мають спільне бачення, що тиск на росію важливий у разі її відмови від припинення вогню.
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«У липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС. Ми розраховуємо на підтримку в європейській інтеграції», — додав президент
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