Данія готує новий пакет допомоги для України — Finance.ua

Данія готує новий пакет допомоги для України Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

Данія готує новий пакет допомоги для України

Копенгаген готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

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«Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія — одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України», — заявив президент.

За словами президента, говорили також про переговори у Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.

Зеленський зауважив, Україна та Данія мають спільне бачення, що тиск на росію важливий у разі її відмови від припинення вогню.

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«У липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС. Ми розраховуємо на підтримку в європейській інтеграції», — додав президент

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