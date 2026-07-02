Дані з Mercedes-Benz допомагають облаштовувати дорожню інфраструктуру — подробиці Сьогодні 06:18 — Технології&Авто

Дані з Mercedes-Benz допомагають облаштовувати дорожню інфраструктуру — подробиці

Використовуючи анонімізовані дані про транспортні засоби, добровільно надані клієнтами, Mercedes-Benz допомагає виявляти пошкодження доріг, визначати нечіткі дорожні знаки та надавати набагато чіткішу картину того, що відбувається на всій дорожній мережі.

Результат

Більш раннє виявлення пошкоджень інфраструктури, швидке та цілеспрямоване технічне обслуговування, а також підвищення безпеки дорожнього руху.

Сучасні автомобілі Mercedes-Benz оснащені передовими датчиками, здатними визначати стан доріг та інформацію про навколишнє середовище. Усі дані обробляються в анонімізованій та агрегованій формі та не можуть бути відстежені до окремих водіїв чи конкретних транспортних засобів. Захист даних є невід’ємною частиною всього процесу від початку. Два поточні проекти демонструють цю цифрову трансформацію на практиці.

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Завдяки базі даних Mercedes-Benz, що розширюється, скорочується необхідність у трудомістких перевірках на місцях, картографуванні та ручному зборі даних. VZK доступний як рішення з відкритим вихідним кодом та стандартизованими інтерфейсами, що забезпечує централізований огляд інноваційних послуг мобільності, досліджень та інтелектуального керування дорожнім рухом.

Програма Road Monitor (ROMO) у Нідерландах

У рамках голландської програми ROMO продовжується успішна співпраця. Після підтвердження ефективності даних про автомобілі на першому етапі компанія Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH знову була обрана як інноваційний партнер на наступному етапі (2026−2029 рр.).

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Mercedes-Benz тісно співпрацює з національними партнерами, включаючи Міністерство інфраструктури та водного господарства Нідерландів та Національний портал даних про дорожній рух Нідерландів (NDW) для виявлення пошкоджень інфраструктури, місць підвищеної аварійності та критичних станів дорожнього покриття. Ці дані допомагають владі планувати та керувати технічним обслуговуванням та зимовими роботами на дорожній мережі завдовжки близько 130 000 км.

Компанія Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH є багатопрофільним постачальником послуг зв’язку та передачі даних, просуває цифровізацію в автомобільній промисловості та пропонує інноваційні, засновані на даних рішення. Корпоративні клієнти можуть придбати спеціалізовані та пов’язані з автомобілями послуги, наприклад, для оптимізації своїх автопарків.

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Серед її клієнтів — оператори автопарків легкових автомобілів та фургонів та їхні постачальники послуг, компанії з прокату автомобілів, лізингові фірми та страхові компанії, а також нейтральні сервери та розробники додатків та програмного забезпечення. Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH входить до складу Mercedes-Benz AG.

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