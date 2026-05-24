0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes показав стильний аналог Porsche Taycan (фото)

Технології&Авто
12
Новий Mercedes-AMG GT 4-Door став стильним електрокаром
Новий Mercedes-AMG GT 4-Door став стильним електрокаром, Фото: Mercedes-Benz
Презентовано новий Mercedes-AMG GT 4-Door другого покоління. Він кардинально змінився та перетворився на надпотужний електромобіль. Новий Mercedes-AMG GT 4-Door надійде у виробництво з літа та кине виклик, передусім, Porsche Taycan та Audi e-tron GT.
Про новинку розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Фастбек є першою електричною моделлю, повністю розробленою в спортивному підрозділі AMG. Невдовзі до нього приєднається електричний купе-кросовер, збудований на тій же платформі AMG.EA.
Ціна Mercedes-AMG GT 4-Door поки не оголошена, але відомо, що вона перевищить 100 000 євро.
Передня частина імітує фірмову радіаторну решітку AMG
Передня частина імітує фірмову радіаторну решітку AMG, Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-AMG GT 4-Door 2026

Електромобіль Mercedes-AMG GT 4-Door став стрімкішим та елегантнішим за попередника. Фастбек вирізняється витонченим стилем та витягнутим обтічним силуетом із довгим капотом та аркоподібним дахом.
Фари і ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes
Фари і ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes, Фото: Mercedes-Benz
Підсвічування передньої частини імітує фірмову радіаторну решітку AMG, а фари та ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes. Крім того, електрокар отримав висувний спойлер та активні аеродинамічні елементи. У конструкції використані алюміній і карбон, а батарея інтегрована в силову структуру авто.

Розміри Mercedes-AMG GT 4-Door 2026:

  • довжина — 5094 мм;
  • ширина — 1959 мм;
  • висота — 1411 мм;
  • колісна база — 3040 мм;
  • маса — 2460 кг.
На передній панелі встановили три екрани
На передній панелі встановили три екрани, Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-AMG GT 4-Door 2026

У внутрішньому оздобленні використано шкіру, карбон та алькантару, а панорамний дах має різнокольорове діодне підсвічування.
На передній панелі встановлено три екрани, причому центральний тачскрін повернутий до водія. Також є проєкція на лобове скло.
Мультимедійна система доповнена функцією телеметрії та дозволяє відстежувати велику кількість різноманітних параметрів авто.
Панорамний дах має діодне підсвічування
Панорамний дах має діодне підсвічування, Фото: Mercedes-Benz
Новий Mercedes-AMG GT 4-Door пропонують у виконанні на 4 або 5 місць. Стандартними є спортивні передні сидіння з електроприводом, розділені високою консоллю. Автомобіль має основний 507-літровий і передній 62-літровий багажники.

Електромобіль Mercedes-AMG GT 4-Door, характеристики

Фастбек Mercedes-AMG GT 4-Door дебютував у двох тримоторних версіях із повним приводом:
  • GT 55 — 816 к. с. і 1800 Н∙м, батарея на 106 кВт∙год, 2,8 с до 100 км/год і 9 с до 200 км/год, максимальні 300 км/год, запас ходу 700 км;
  • GT 63 — 1169 к. с. і 2000 Н∙м, батарея на 106 кВт∙год, 2,4 с до 100 км/год і 6,8 с до 200 км/год, максимальні 300 км/год, запас ходу 696 км.
Електрокар пропонують у версіях на 4 і 5 місць
Електрокар пропонують у версіях на 4 і 5 місць, Фото: Mercedes-Benz
Пізніше обіцяють екстремальний варіант потужністю 1 Мегават (1360 сил). Електрокар Mercedes-AMG має 7 різних режимів, дозволяє налаштовувати чутливість акселератора і поведінку в поворотах, а також вміє імітувати звук бензинового V8 та перемикання передач.
У його арсеналі — функція векторизації тяги, керовані задні колеса, пневмопідвіска та активні стабілізатори, а сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма.
Об’єм основного багажника становить 507 л
Об’єм основного багажника становить 507 л, Фото: Mercedes-Benz
800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 600 кВт. У такому режимі можна підзарядитися на 80% усього за 11 хвилин або додати 460 км запасу ходу за 10 хвилин.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems