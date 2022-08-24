Цифри Незалежності: як українці гроші в банки носили — Finance.ua

Цифри Незалежності: як українці гроші в банки носили Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Цифри Незалежності: як українці гроші в банки носили

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про довіру до банківського сектора.

Адже попри повномасштабну війну, яку росія розв’язала проти України 24 лютого, довіра українців до вітчизняного банківського сектору залишається на високому рівні.

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І щоб пересвідчитися в цьому, не потрібно проводити якісь соціологічні опитування. Достатньо подивитися, як збільшувався рівень коштів фізичних осіб у вітчизняних банків з 2014 року — з року, коли, власне, розпочалася російсько-українська війна.

Станом на II квартал 2022 року українці зберігали в банках 787 млрд грн. Прикметно, що ще в I кварталі цей показник був на рівні 768 млрд грн.

Як пише НБУ у своєму серпневому огляді банківського сектору, у другій половині травня приплив коштів населення до банків тимчасово уповільнився, а потім регулятор підвищив облікову ставку до 25% річних.

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«Це змінило тренд: банки почали поступово підвищувати ставки слідом за обліковою. Насамперед зросли ставки за тримісячними депозитами в гривні — у середньому на 0,7 в. п. до 8,1% річних. Попит на них через невизначеність був вищим, ніж на вклади на довший строк. Спред між ставками за тримісячними та річними депозитами скоротився з 1,4 в. п. до 0,4 в. п. Відпливи коштів бізнесу в червні спонукали банки підвищити ставки і за корпоративними коштами», — пояснили тенденцію в НБУ.

Щоправда, значно підвищили ставки невеликі банки. Хоча норма про гарантування 100% вкладу нівелює усі ризики. Огляд пропозицій короткострокових депозитів читайте за посиланням

На кінець 2021 року наші земляки тримали в банках 727 млрд грн.

У кризовий ковідний 2020 рік українці накопичили в банківській системі 682 млрд грн.

Загалом після Революції Гідності, коли банківський сектор увійшов у турбулентність, що тривала до 2017 року (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом цього періоду отримав на ліквідацію 90 банків), депозитний тренд залишається позитивним, що наочно демонструється цифрами.

Єдиним роком, коли було зафіксовано зниження коштів фізичних осіб у банках, став 2015-й: тоді показник знизився до 402 млрд грн з 403 млрд грн у 2014-му.

Візуально цей тренд має такий вигляд:

Чи є сенс зараз зберігати гроші на депозиті — читайте в нашому матеріалі.

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