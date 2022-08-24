Цифри Незалежності: акції компаній, які найчастіше купують українці — Finance.ua

Цифри Незалежності: акції компаній, які найчастіше купують українці Вчора 21:05 — Фондовий ринок

Цифри Незалежності: акції компаній, які найчастіше купують українці

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про акції, які найчастіше купують українці.

Фондовий ринок — досить цікавий та популярний інструмент для інвестицій в Україні. Попри тривалу майже шестимісячну паузу через повномасштабну війну, регулятор у серпні дозволив відновити торги на українському фондовому ринку.

Скільки рахунків на купівлю-продаж акцій відкрили українці за останні кілька років? На жаль, український фондовий ринок не набув належного розвитку. У період із 1991 до 2021 рік на біржі зареєстровано приблизно 10 тис. рахунків фізичних осіб. Однак «імпульс розвитку» ринок отримав з появою на біржі акцій іноземних емітентів та запуском мобільних додатків для інвестицій через закордонні фондові майданчики. На початок лютого цього року в одному MonoInvest було зареєстровано понад 20 тис. рахунків.

Проте, за даними Roboforex, українські компанії не прагнуть публічності з таких причин:

слабка захищеність акціонерів;

високий рівень бюрократизації;

відсутність податкової мотивації для заощаджень у цінних паперах;

недоступність проведення біржових торгів закордонними цінними паперами з розрахунками в іноземній валюті;

технологічна відсталість біржової інфраструктури.

Портрет інвестора та ТОП акцій, які купують українці

Типовий український інвестор — це бізнесмен чи кваліфікований спеціаліст, який сформував свій резервний фонд. Ці ресурси він прагне зберегти та примножити. Перші угоди, зазвичай, відбуваються їм із купівлі ОВДП.

У січні 2022 року на Українській фондовій біржі угоди з іноземними паперами становили 18,33% від загального обсягу торгів. Хоча якщо подивитися на статистику останніх трьох років, понад 90% угод припадають на ОВДП. Насамперед — через малий вибір для інвесторів серед українських емітентів: на вітчизняному ринку можна придбати акції лише 7 компаній.

Якщо говорити про найпопулярніші цінні папери, то у Альфа-Банк у кажуть, що з моменту надання клієнтам банку можливості купівлі акцій міжнародних компаній та до початку війни, найчастіше користувачі Sense купували акції таких міжнародних компаній як:

Intel

Apple

Pfizer

CSX

Coca Cola

Advanced Micro Devices

Bank of America

Exxon Mobil

Facebook

PayPal

Microsoft

Nvidia

Chevron

Starbucks

Visa

Як купують акції зараз?

Після того як НКЦПФР знову дозволила обіг акцій в Україні, їх купівля відбувається у штатному режимі: у звичайній («паперовій») та електронній формі. Попит мають ті самі «військові» ОВДП і папери іноземних емітентів. Останні частково використовуються як легальний механізм виведення капіталу з України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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