Цифри Незалежності: акції компаній, які найчастіше купують українці — Finance.ua

Цифри Незалежності: акції компаній, які найчастіше купують українці
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.
Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про акції, які найчастіше купують українці.
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Фондовий ринок — досить цікавий та популярний інструмент для інвестицій в Україні. Попри тривалу майже шестимісячну паузу через повномасштабну війну, регулятор у серпні дозволив відновити торги на українському фондовому ринку.
Скільки рахунків на купівлю-продаж акцій відкрили українці за останні кілька років? На жаль, український фондовий ринок не набув належного розвитку. У період із 1991 до 2021 рік на біржі зареєстровано приблизно 10 тис. рахунків фізичних осіб. Однак «імпульс розвитку» ринок отримав з появою на біржі акцій іноземних емітентів та запуском мобільних додатків для інвестицій через закордонні фондові майданчики. На початок лютого цього року в одному MonoInvest було зареєстровано понад 20 тис. рахунків.
Проте, за даними Roboforex, українські компанії не прагнуть публічності з таких причин:
- слабка захищеність акціонерів;
- високий рівень бюрократизації;
- відсутність податкової мотивації для заощаджень у цінних паперах;
- недоступність проведення біржових торгів закордонними цінними паперами з розрахунками в іноземній валюті;
- технологічна відсталість біржової інфраструктури.
Портрет інвестора та ТОП акцій, які купують українці
Типовий український інвестор — це бізнесмен чи кваліфікований спеціаліст, який сформував свій резервний фонд. Ці ресурси він прагне зберегти та примножити. Перші угоди, зазвичай, відбуваються їм із купівлі ОВДП.
У січні 2022 року на Українській фондовій біржі угоди з іноземними паперами становили 18,33% від загального обсягу торгів. Хоча якщо подивитися на статистику останніх трьох років, понад 90% угод припадають на ОВДП. Насамперед — через малий вибір для інвесторів серед українських емітентів: на вітчизняному ринку можна придбати акції лише 7 компаній.
Якщо говорити про найпопулярніші цінні папери, то у Альфа-Банку кажуть, що з моменту надання клієнтам банку можливості купівлі акцій міжнародних компаній та до початку війни, найчастіше користувачі Sense купували акції таких міжнародних компаній як:
- Intel
- Apple
- Pfizer
- CSX
- Coca Cola
- Advanced Micro Devices
- Bank of America
- Exxon Mobil
- PayPal
- Microsoft
- Nvidia
- Chevron
- Starbucks
- Visa
Як купують акції зараз?
Після того як НКЦПФР знову дозволила обіг акцій в Україні, їх купівля відбувається у штатному режимі: у звичайній («паперовій») та електронній формі. Попит мають ті самі «військові» ОВДП і папери іноземних емітентів. Останні частково використовуються як легальний механізм виведення капіталу з України.
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