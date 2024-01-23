Цукерберг пообіцяв створити ШІ, повністю схожий на людину — Finance.ua

Цукерберг пообіцяв створити ШІ, повністю схожий на людину Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Цукерберг пообіцяв створити ШІ, повністю схожий на людину

Марк Цукерберг, генеральний директор компанії Meta, нещодавно оголосив про плани компанії щодо заглиблення у сферу штучного загального інтелекту (AGI) з відкритим вихідним кодом, що викликало суміш очікування та занепокоєння. Цей крок має на меті демократизувати розробку ШІ, дозволивши розробникам і громадськості адаптувати та вдосконалювати ці системи.

Бачення Цукерберга щодо створення людиноподібного ШІ за допомогою відкритого коду викликало бурхливу реакцію громадськості та експертної спільноти. Перспектива автономних, високоадаптивних систем ШІ має величезний потенціал, але також викликає значні побоювання щодо можливості того, що така технологія може стати неконтрольованою.

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Підхід до розробки AGI з відкритим кодом може сприяти інноваціям, інклюзивності та швидкому прогресу в цій галузі. Він пропонує можливість для широкої співпраці та кастомізації, що потенційно прискорює прориви в різних секторах. Однак не можна нехтувати ризиками, що притаманні цьому процесу. Здатність систем AGI працювати автономно і потенціал для розширення можливостей за рахунок інтеграції викликають занепокоєння щодо безпеки, захисту та етичних наслідків такої технології.

Цукерберг підкреслює першорядну важливість і трансформаційний потенціал AGI, виступаючи за модель з відкритим вихідним кодом, щоб максимізувати його доступність і вплив. Однак дехто сприймає його позицію як зневажливе ставлення до суттєвих ризиків, що викликає критику за брак обережності та оцінки ризиків. Етичні наслідки розробки та розповсюдження AGI у форматі з відкритим вихідним кодом є глибокими, що вимагає ретельного балансу між інноваціями та відповідальним управлінням.

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