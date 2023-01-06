CoinGecko: кількість криптовалют-«одноденок» зросла у 2,5 раза — Finance.ua

CoinGecko: кількість криптовалют-«одноденок» зросла у 2,5 раза Сьогодні 06:47 — Криптовалюта

CoinGecko: кількість криптовалют-«одноденок» зросла у 2,5 раза

Наприкінці листопада аналітичний портал CoinGecko опублікував зведення щодо криптовалют-одноденок. Цілком очікувано, рецесія взимку минулого року спричинила масову ліквідацію таких монет, але реальні масштаби проблеми шиткоінів неприємно вражають.

У 2021 на порталі зареєстрували 8 тисяч різних криптовалют. Це значно більше, ніж у 2020, що легко пояснюється «бичачою» фазою ринку.

От тільки більшість із них виявилися звичайною «бульбашкою». Станом на кінець року, з 8 тисяч монет повністю «лопнули» 3322. Це у 2,5 раза більше, ніж у 2020 (1320).

Примітно, що цього року таких монет лише 951. Це також легко пояснити з урахуванням крипто-зими, падіння попиту на цифрові активи та посилення регулювання.

Також варто звернути увагу на період з 2014 lо 2016. За ці роки було ліквідовано загалом 48 криптовалют, надзвичайно мало.

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На той момент ринок перебував у зародковому стані, і кількість шиткоінів, рагпулів і скам-проектів залишалася невеликою. Чим ширше охоплення галузі, тим більший інтерес до неї виявляють злочинці.

CoinGecko стверджує, що в середньому щороку близько 947 монет зазнають краху. До таких портал відносить ті проєкти, за якими немає торгової активності, що є підтвердженою аферою або були деактивовані.

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