Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року — Finance.ua

Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року Сьогодні 19:36 — Криптовалюта

Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року

Вартість Bitcoin зросте до кінця року, оскільки з поточного горизонтального коридору ціни BTC може бути вихід тільки вгору. Таку думку висловив криптоаналітик Тон Вейс у новому відеоролику на Youtube-каналі «Tone Vays».

За словами експерта, курс флагманської криптовалюти відштовхнувся від «дна» на рівні $15 700. Аналітик зазначив, що ціна Bitcoin вже досить довго консолідується в районі $17 000, тому можна очікувати зростання курсу.

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«Є ймовірність понад 50% щодо виходу Bitcoin вгору. Варто очікувати зростання як мінімум на 10%. Але при підході до рівнів попереднього каналу, а це близько $20 000, продавці можуть посилити тиск», — заявив аналітик.

На думку Вейса, зростання вартості актива, ймовірно, триватиме до кінця року, на початку року всі будуть налаштовані дуже оптимістично, a потім підвищиться ймовірність ще однієї капітуляції вниз.

Раніше Вейс говорив, що Bitcoin з великою часткою ймовірності міг зануритися нижче $15 000, чого, на щастя, не сталося.

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