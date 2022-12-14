Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року — Finance.ua
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Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року

Криптовалюта
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Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року
Криптоаналітик прогнозує, що Bitcoin злетить у ціні ще до 2023 року
Вартість Bitcoin зросте до кінця року, оскільки з поточного горизонтального коридору ціни BTC може бути вихід тільки вгору. Таку думку висловив криптоаналітик Тон Вейс у новому відеоролику на Youtube-каналі «Tone Vays».
За словами експерта, курс флагманської криптовалюти відштовхнувся від «дна» на рівні $15 700. Аналітик зазначив, що ціна Bitcoin вже досить довго консолідується в районі $17 000, тому можна очікувати зростання курсу.
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«Є ймовірність понад 50% щодо виходу Bitcoin вгору. Варто очікувати зростання як мінімум на 10%. Але при підході до рівнів попереднього каналу, а це близько $20 000, продавці можуть посилити тиск», — заявив аналітик.
На думку Вейса, зростання вартості актива, ймовірно, триватиме до кінця року, на початку року всі будуть налаштовані дуже оптимістично, a потім підвищиться ймовірність ще однієї капітуляції вниз.
Раніше Вейс говорив, що Bitcoin з великою часткою ймовірності міг зануритися нижче $15 000, чого, на щастя, не сталося.
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За матеріалами:
cryptomisto
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