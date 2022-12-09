Обвал на 70%: аналітик назвав справедливу ціну Bitcoin — Finance.ua

Обвал на 70%: аналітик назвав справедливу ціну Bitcoin 09.12.2022, 00:47 — Фінтех і Картки

Обвал на 70%: аналітик назвав справедливу ціну Bitcoin

Глава брокерської компанії Euro Pacific Capital Inc. Пітер Шифф прогнозує потужний обвал найвідомішої цифрової монети у світі. Йдеться про Bitcoin.

Пітер Шифф, який є одним із найвідоміших критиків криптовалюти та прихильником золота, вважає, що вартість Bitcoin все ще завищена. Ба більше, він переконаний, що курс цифрової монети має впасти нижче позначки у 10 тисяч доларів.

Небезпечний прогноз для BTC

За словами Пітера Шиффа, справедлива ціна для криптовалюти — це 5 тисяч доларів. З іншої сторони, це дуже небезпечний рівень для Bitcoin. Проте аналітик заявив, що монета може втратити ще 70% від своєї поточної вартості на ринку.

Він додав, що обвал BTC від пікових майже 69 тисяч доларів за монету до 15 тисяч доларів не свідчить про те, що курс монети досягнув свого дна.

Натомість, згідно з його прогнозом, подальше знецінення BTC — це закономірність, до якої ринок криптовалют має підготуватися уже в осяжному майбутньому.

Додамо, що Шифф не єдиний, хто очікує серйозного обвалу BTC. Цю думку також розділяють аналітики фінансового конгломерату Standard Chartered. Вони вважають, що у 2023 році ця цифрова монета може впасти в ціні до 5 тисяч доларів, що призведе до знецінення інших криптовалют.

На момент написання новини курс BTC зупинився на рівні 16 825 доларів за монету, згідно з даними CoinDesk. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 323,51 мільярда доларів. З початку року монета подешевшала на 63,61%.

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