ЦНАПи у Києві відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість — Finance.ua

ЦНАПи у Києві відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Вчора 15:44 — Нерухомість

З вівторка, 7 червня, у столичних центрах надання адміністративних послуг відновлено прийом документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Графік роботи:

Усі ЦНАПи міста Києва здійснюють прийом заявників з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00;

У ЦНАПах відновлено прийом заявників за попереднім записом.



Знайти найближчий ЦНАП та записатися можна на сайті центру надання адміністративних послуг або за телефонами гарячої лінії call-центру: (044) 202-60-38; (044) 202-60-39.

діють особливі правила: Нагадаємо, що на початку травня в Україні відновили купівлю-продаж нерухомості , але з обмеженнями. Так, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування

вчиняти нотаріальні дії з нерухомістю можуть тільки нотаріуси зі списку Мін’юсту. Це зареєстровані в Україні громадяни, які раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями;

протягом зазначеного часу нерухомість не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи, отримувати у зв’язку з виходом зі складу учасників;



вчиняти дії з нерухомістю за дорученням від імені фізичних осіб забороняється;



нотаріальне посвідчення договору з відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності можливо оформити в межах області, де нерухомість розташована. Виключення становлять тільки дії з нерухомістю в Києві та Київській області. Дії з нерухомістю в Києві та Київській області можуть здійснюватися виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташоване в місті Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи — однієї зі сторін відповідного договору;



також, щоб запобігти махінаціям з житлом, його можна буде відчужувати тільки через місяць після придбання або пізніше.



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