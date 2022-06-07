ЦНАПи у Києві відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість — Finance.ua
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ЦНАПи у Києві відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Вчора 15:44Нерухомість
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З вівторка, 7 червня, у столичних центрах надання адміністративних послуг відновлено прийом документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Графік роботи:
  • Усі ЦНАПи міста Києва здійснюють прийом заявників з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00;
  • У ЦНАПах відновлено прийом заявників за попереднім записом.
Знайти найближчий ЦНАП та записатися можна на сайті центру надання адміністративних послуг або за телефонами гарячої лінії call-центру: (044) 202-60-38; (044) 202-60-39.
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Нагадаємо, що на початку травня в Україні відновили купівлю-продаж нерухомості, але з обмеженнями. Так, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування діють особливі правила:
  • вчиняти нотаріальні дії з нерухомістю можуть тільки нотаріуси зі списку Мін’юсту. Це зареєстровані в Україні громадяни, які раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями;
  • протягом зазначеного часу нерухомість не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи, отримувати у зв’язку з виходом зі складу учасників;
  • вчиняти дії з нерухомістю за дорученням від імені фізичних осіб забороняється;
  • нотаріальне посвідчення договору з відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності можливо оформити в межах області, де нерухомість розташована. Виключення становлять тільки дії з нерухомістю в Києві та Київській області. Дії з нерухомістю в Києві та Київській області можуть здійснюватися виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташоване в місті Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи — однієї зі сторін відповідного договору;
  • також, щоб запобігти махінаціям з житлом, його можна буде відчужувати тільки через місяць після придбання або пізніше.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.
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За матеріалами: Судебно-юридична газета
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