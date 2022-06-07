ЦНАПи у Києві відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість — Finance.ua

Нагадаємо, що на початку травня в Україні відновили купівлю-продаж нерухомості, але з обмеженнями. Так, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування діють особливі правила:
вчиняти нотаріальні дії з нерухомістю можуть тільки нотаріуси зі списку Мін’юсту. Це зареєстровані в Україні громадяни, які раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями;
протягом зазначеного часу нерухомість не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи, отримувати у зв’язку з виходом зі складу учасників;
вчиняти дії з нерухомістю за дорученням від імені фізичних осіб забороняється;
нотаріальне посвідчення договору з відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності можливо оформити в межах області, де нерухомість розташована. Виключення становлять тільки дії з нерухомістю в Києві та Київській області. Дії з нерухомістю в Києві та Київській області можуть здійснюватися виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташоване в місті Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи — однієї зі сторін відповідного договору;
також, щоб запобігти махінаціям з житлом, його можна буде відчужувати тільки через місяць після придбання або пізніше.
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