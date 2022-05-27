Як у воєнний час купити квартиру без ризиків: поради експерта — Finance.ua

Як у воєнний час купити квартиру без ризиків: поради експерта

Вчора 15:02 — Нерухомість

Як у воєнний час купити квартиру без ризиків: поради експерта

В Україні деяким спеціалістам відкрили доступ до реєстрів нерухомості та юридичних осіб, що дозволяє оформити угоду купівлі-продажу житла. Але публічний доступ до реєстрів закрито, тому навряд чи вдасться самостійно провести необхідну перевірку перед угодою, розповідає адвокат.

«З урахуванням того, що реєстри закриті для публічного доступу, складно заздалегідь, на етапі підготовки до угоди, здійснити належну перевірку об’єкта нерухомості та продавця. Самостійно, без залучення профільного юриста, покупцеві провести таку перевірку за нинішніх умов практично неможливо. Також покупцеві слід заручитися підтримкою перевіреного нотаріуса», — зазначив експерт.

Особливості підготовки угод

«Наприклад, той самий Єдиний держреєстр судових рішень закритий. Це ускладнює процес перевірки судових суперечок, які веде продавець чи предметом яких є безпосередньо об’єкт нерухомості», — каже адвокат.

За його словами, також нотаріуси не мають доступу до реєстрів територіальних громад, тому не вдається швидко перевірити, хто зареєстрований у квартирі.

«Раніше таку перевірку проводили заздалегідь, до угоди і безпосередньо перед підписанням договору. Наразі ж нотаріусам доводиться письмово звертатися до відповідних органів реєстрації за місцем проживання та чекати на відповідь. Це відкриває можливості для зловживань з боку недобросовісних продавців», — вважає експерт.

Щоб мінімізувати такий ризик, адвокат рекомендує приділити увагу цьому питанню у договорі купівлі-продажу.

Юристи кажуть, що найважливіше у нових угодах — це ринковий рівень ціни. Якщо в договорі буде занижена в порівнянні з ринком ціна об’єкта, це може в майбутньому створити підстави для продавця оскаржити угоду.

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