Citigroup і Citibank відмовилися бути платіжними та трансферними агентами з євробондів білорусі — Finance.ua

Citigroup і Citibank відмовилися бути платіжними та трансферними агентами з євробондів білорусі
Міністерство фінансів рб розпочало роботу з пошуку тих, хто замінить зазначені організації для здійснення операцій з єврооблігаціями.
Про це повідомив Мінфін республіки білорусь.
«Міністерство фінансів інформує про те, що Citigroup Global Markets Europe AG і Citibank, NA, London Branch 7 липня ц.р. повідомили про припинення своєї діяльності як реєстратора, фінансового, платіжного та трансферного агента щодо єврооблігацій республіки білорусь. Дане рішення набуває чинності протягом 60 днів», — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що наразі Міністерство фінансів шукає наступників зазначених організацій для здійснення операцій із єврооблігаціями республіки білорусь.
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