Fitch може визнати дефолт щодо білоруських єврооблігацій: ключова дата — Finance.ua

Fitch може визнати дефолт щодо білоруських єврооблігацій: ключова дата Вчора 13:33

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг білорусі в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С, що означає початок дефолту або процесу, подібного до дефолту, або бездіяльність емітента.

Так агентство відреагувало на нещодавнє рішення білоруського уряду та Мінфіну виконувати зобов’язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях.

«Зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів 29 червня про спільну постанову Ради міністрів і Національного банку білорусі про те, що платежі по єврооблігаціях у доларах США будуть переказуватися в білоруських рублях на рахунок у «Беларуссбанк», доступному платіжному агенту.

Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах", — заявили в агентстві.

Fitch зазначає, що пільговий період з цього платежу спливає 13 липня. Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство визнає це дефолтом і здійснить відповідні рейтингові дії.

Дефолтом Fitch також визнає обмін єврооблігацій на держоблігації, розміщені на внутрішньому ринку, номіновані в доларах, але розрахунки за якими вестимуться в білоруських рублях.

Економічна Правда За матеріалами:

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