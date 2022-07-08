Fitch може визнати дефолт щодо білоруських єврооблігацій: ключова дата — Finance.ua
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Fitch може визнати дефолт щодо білоруських єврооблігацій: ключова дата

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг білорусі в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С, що означає початок дефолту або процесу, подібного до дефолту, або бездіяльність емітента.
Про це йдеться у повідомленні Fitch.
Так агентство відреагувало на нещодавнє рішення білоруського уряду та Мінфіну виконувати зобов’язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях.
«Зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів 29 червня про спільну постанову Ради міністрів і Національного банку білорусі про те, що платежі по єврооблігаціях у доларах США будуть переказуватися в білоруських рублях на рахунок у «Беларуссбанк», доступному платіжному агенту.
Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах", — заявили в агентстві.
Fitch зазначає, що пільговий період з цього платежу спливає 13 липня. Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство визнає це дефолтом і здійснить відповідні рейтингові дії.
Дефолтом Fitch також визнає обмін єврооблігацій на держоблігації, розміщені на внутрішньому ринку, номіновані в доларах, але розрахунки за якими вестимуться в білоруських рублях.
За матеріалами:
Економічна Правда
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